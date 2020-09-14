صدور اسناد تک برگ برای ۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ردایی صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری بیست و ششمین جلسه کارگروه رفع موانع تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی و دولتی استان تهران د ر جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه با بررسی و رفع موانع پیش روی ۴۲ پلاک ثبتی واقع در شهرستان‌های شمیرانات، دماوند و پردیس، ۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان تهران در آستانه صدور اسناد تک برگ کاداستری قرار گرفته است.

ردائی د ر ادامه بیان داشت: از این میزان ۴۲ هزار و ۳۰۰ هکتار مربوط به منطقه لار شهرستان شمیرانات و مابقی مربوط به بخش‌هایی از شهرستان‌های شمیرانات، دماوند و پردیس می‌باشد که مراحل اجرایی صدور اسناد تک برگ کاداستری در حال انجام است.

گفتنی است در این جلسه علاوه بر مدیران کل منابع طبیعی و ثبت اسناد استان تهران، دیگر اعضا این کارگروه نیز حضور داشتند.