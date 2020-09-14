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۲۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۱۵

معاون حفاظت و امور اراضی استان تهران خبر داد؛

صدور اسناد تک برگ برای ۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان تهران

صدور اسناد تک برگ برای ۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان تهران

تهران- معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: ۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان تهران در آستانه صدور اسناد تک برگ کاداستری قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ردایی صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری بیست و ششمین جلسه کارگروه رفع موانع تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی و دولتی استان تهران د ر جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه با بررسی و رفع موانع پیش روی ۴۲ پلاک ثبتی واقع در شهرستان‌های شمیرانات، دماوند و پردیس، ۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان تهران در آستانه صدور اسناد تک برگ کاداستری قرار گرفته است.

ردائی د ر ادامه بیان داشت: از این میزان ۴۲ هزار و ۳۰۰ هکتار مربوط به منطقه لار شهرستان شمیرانات و مابقی مربوط به بخش‌هایی از شهرستان‌های شمیرانات، دماوند و پردیس می‌باشد که مراحل اجرایی صدور اسناد تک برگ کاداستری در حال انجام است.

گفتنی است در این جلسه علاوه بر مدیران کل منابع طبیعی و ثبت اسناد استان تهران، دیگر اعضا این کارگروه نیز حضور داشتند.

کد مطلب 5023404

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