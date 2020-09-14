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۲۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۲۹

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی خبر داد؛

آغاز ۳۴ دوره آموزشی توانمندسازی معلمان استثنایی از هفته آینده

آغاز ۳۴ دوره آموزشی توانمندسازی معلمان استثنایی از هفته آینده

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی از آغاز ۳۴ دوره آموزشی توانمندسازی معلمان دانش آموزان استثنایی از هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی ضمن بازدید از چگونگی برگزاری کلاس‌های درس و گفتگو با کادر مدرسه نرجس اظهار کرد: این ۳۴ دوره آموزش‌های ضمن خدمت برای معلمان آموزش‌وپرورش استثنایی در خصوص کتب جدید التالیف، آموزش تولید محتوای الکترونیکی، آموزش خانواده، زبان اشاره و خط بریل، سند تحول بنیادین و شیوه‌های نوین تدریس است که از هفته آینده آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در مورد مدارس نابینایان گفت: در سطح کشور ۲۳ مدرسه ویژه نابینایان وجود دارد که ۲ هزار ۳۰۰ دانش‌آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند و ۴ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز نابینای دیگر در مدارس تلفیقی فراگیر مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 5023430

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