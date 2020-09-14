آغاز ۳۴ دوره آموزشی توانمندسازی معلمان استثنایی از هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی ضمن بازدید از چگونگی برگزاری کلاس‌های درس و گفتگو با کادر مدرسه نرجس اظهار کرد: این ۳۴ دوره آموزش‌های ضمن خدمت برای معلمان آموزش‌وپرورش استثنایی در خصوص کتب جدید التالیف، آموزش تولید محتوای الکترونیکی، آموزش خانواده، زبان اشاره و خط بریل، سند تحول بنیادین و شیوه‌های نوین تدریس است که از هفته آینده آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در مورد مدارس نابینایان گفت: در سطح کشور ۲۳ مدرسه ویژه نابینایان وجود دارد که ۲ هزار ۳۰۰ دانش‌آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند و ۴ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز نابینای دیگر در مدارس تلفیقی فراگیر مشغول به تحصیل هستند.