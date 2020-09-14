درمان کودکان محک در شرایط کرونایی هم متوقف نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دانشگری معاون مدیرعامل محک در درمان بیمارستان، افزود: در ابتدای شیوع کرونا به دلیل حفظ سلامت تمام ذیربطان تلاش کردیم تا رفت و آمد به بیمارستان محک کاهش یابد. از این رو معاینه‌های دوره‌ای کودکان که خوشبختانه قطع درمان شده‌اند از طریق شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته و تلاش شده است تا آنها بتوانند در صورت نیاز، دیگر امکانات تشخیصی نظیر عکس‌برداری یا خدمات آزمایشگاهی را از نزدیک‌ترین مرکز به محل اقامت خود دریافت کنند و نتیجه آن را از طریق شبکه‌های اجتماعی به پزشک مربوطه ارائه دهند. در این صورت تمامی مواردی که نیاز به حضور بیمار ندارد به صورت آنلاین توسط پزشکان بررسی شده تا در شرایط کنونی کشور ضمن جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بیمار و خانواده وی ارتباط خود را با پزشک معالج از دست ندهند.

اختصاص واحد تریاژ کرونا در اورژانس بیمارستان محک

وی تصریح کرد: درمان کودکان محک در هیچ زمانی نباید متوقف شود و در این شرایط نیز با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی تأیید ‌شده از سوی وزارت بهداشت ادامه یافته است. علاوه بر این در ارائه خدمات درمانی و حمایتی به کودکانمان و خانواده‌های آنها تدابیر ویژه‌ای نظیر پرداخت هزینه‌های درمانی از طریق پست، منع ملاقات بیماران، معاینه روزانه کادر درمان، اختصاص واحد تریاژ کرونا در اورژانس بیمارستان محک در نظر گرفته شده است تا تمامی تمهیدات جهت جلوگیری از ابتلای بیماران و کادر درمان انجام پذیرد.

درمان ۴ کودک مبتلا به سرطان

دانشگری با اشاره به اینکه تنها ۴ نفر از کودکان مبتلا به سرطان تحت درمان در بیمارستان محک به دلیل ابتلا به کرونای خفیف، در این بیمارستان درمان شده‌اند افزود: در واقع احتمال ابتلای کودکان به بیماری کرونا کمتر از ۱۰ درصد است. اما این درصد در کودکان مبتلا به سرطان به دلیل ضعف سیستم دفاعی بدن‌شان افزایش می‌یابد. وجود اتاق‌های اختصاصی برای تمام کودکان بستری در بیمارستان محک، شرایط ایزوله و قرنطینه را به راحتی فراهم کرده و در صورت ابتلای کودکان‌مان به نوع خفیف و متوسط کرونا در همین بیمارستان تحت مداوا قرار خواهند گرفت. همچنین در صورتی که فرزندانمان به سرماخوردگی یا ویروس کرونا مبتلا شوند پزشکان درمان سرطان آنها را تا بهبودی کامل علائم این بیماری‌ها متوقف می‌کنند. لازم به ذکر است در صورت شناسایی موارد حاد ابتلا به کرونا، کودک به بیمارستان‌های مفید و مرکز طبی کودکان معرفی خواهد شد.»

اقدامات محک در رعایت سختگیرانه پروتکل‌های بهداشتی

وی ادامه داد: از آنجایی که محک خود را در برابر حفظ سلامت جامعه مسئول می‌داند، به اطلاع می‌رسانیم از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا امروز ورود خانواده، بیماران و تمامی کارکنان با سنجش تب و در مواردی خوداظهاری و نیز عبور از دستگاه‌های ضدعفونی کننده به بیمارستان مقدور است. همکارانمان در تمامی بخش‌ها اعم از بیمارستان، در صورت ابتلا به کرونا از مرخصی استعلاجی بهره‌مند می‌شوند و تنها با ارائه برگه آزمایش که حاکی از منفی بودن کرونا باشد می‌توانند مجدد مشغول به فعالیت شوند. ماسک و اقلام ضدعفونی به صورت روزانه در اختیار تمامی کارکنان قرار می‌گیرد و اجرای پروتکل‌های بهداشتی نظیر رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در محک اجباری است. آرزو می‌کنیم در آینده نزدیک با تلاش پزشکان و محققان حوزه درمان بیماری کرونا از جهانمان دور شود و با همراهی تمامی اعضای خانواده بزرگ محک همراه کودکان مبتلا به سرطان در هر شرایطی باشیم.