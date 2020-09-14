صحیفه سجادیه یک کتاب درسی باشد/توجه امام سجاد(ع) به اصلاح جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه دهمین کنگره بین‌المللی امام سجاد(ع) صبح امروز دوشنبه ۲۴ شهریور با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل این وزارت خانه برگزار شد.

آیت الله العظمی جعفر سبحانی، مرجع تقلید عالی‌قدر به همین مناسبت پیام تصویری به اختتامیه این کنگره ارسال و طی سخنانی ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این کنگره سالیانه گفت: ائمه اهل بیت(ع) حقوق بزرگی دارند و هرچه که زمان بگذرد حقانیت آنان برای مردم و جهانیان روشن‌تر می‌شود، جناب بخاری و مسلم در دو صحیح خود حدیث اثنا عشر را نقل کردند که پیامبر گرامی فرمود: این امت من عزیز است به وسیله دوازده امام، دوازده خلیفه.

این مرجع تقلید در ادامه مطلب فوق اظهار کرد: دوازده خلیفه که عزت اسلام به آنان منوط است البته دیگران کوشش می کنند که این دوازده نفر را بر چهار خلیفه اول و بعدا هم بر خلفای اموی و عباسی منتقل کنند در حالی که آنان توجه ندارند که عزت اسلام باید به وسیله این دوازده خلیفه احیا شود، آیا خلفای اموی واقعا مظهر عزت اسلام بودند؟ در واقع جریان عاشورا عزت اسلام بود یا کشتن مردم مدینه عزت اسلام بود؟

آیت الله العظمی سبحانی افزود: در میان اهل بیت(ع) امام سجاد(ع) برنامه خاصی داشت، زیرا در زمانی زندگی می کرد که جامعه از نظر اخلاقی سقوط کردند، کسانی که تاریخ آن زمان را ببینند، کَاَنه جامعه اسلامی آن جامعه اسلامی نبود و درمیان آنان کارهای خلاف و غلط و غیر صحیح که نمی خواهم از آنها نام ببرم رواج بیشتری در مکه و مدینه داشت.

وی تصریح کرد: لذا امام سجاد(ع) اولین وظیفه خود را در این دید که به اصلاح جامعه بپردازد، در نتیجه به وسیله ادعیه و برنامه‌های دیگر جامعه را به سوی صلاح رهبری کرد.

این مرجع تقلید گفت: از این مساله غفلت نکنیم که همه وظیفه امام قیام مسلحانه نیست؛ خِیر! دعاهای حضرت که در جامعه منتشر می شد یک نوعی تاثیر در بالا بردن اخلاق جامعه بود؛ من عباراتی که مورخین در آن زمان می نویسند به زبان نمی آورم، اولین قدم اصلاح جامعه به وسیله بالا بردن اخلاق بود، همچنین امام سجاد(ع) جریان عاشورا را زنده نگه داشت، البته امام هر موقع آب می بیند گریه می‌کند؛ رویکردهایی از این دست هرچند که ممکن است ریشه عاطفی داشته باشد اما ریشه سیاسی هم دارد و آن حضرت می‌خواهد که این جریان در تاریخ بماند، این جریان درسی است برای امت و حضرت برای باقی ماندن آن تا روز قیامت کوشش کرد.

آیت الله العظمی سبحانی افزود: علاوه بر این امام سجاد(ع) کادری را به عنوان علمای اخلاق تربیت می کرد که بتوانند درجامعه کارهای اخلاقی انجام دهند، اما نسبت به مسایل سیاسی هم توجه داشت و زمانی که دعای مکارم الخلاق را مطالعه می کنیم این جریان ها در این دعا مذکور است.

وی در بخش دیگری از این پیام تصویری با اشاره به دستگیری امام سجاد(ع) از نیازمندان به صورت ناشناس تصریح کرد: راوی می گوید بعد از شهادت امام سجاد(ع) فهمیدیم کسانی که به ایتام و بیچارگان کمک می کرد کسی جز امام سجاد(ع) نبود.

آیت الله العظمی سبحانی گفت: به دو مساله سفارش می کنم، اولا کتاب صحیفه سجادیه یک کتاب درسی باشد، اگر همه ادعیه حضرت هم مناسب نباشد دعاهای مخصوصی از آن انتخاب شده و در مدارس، دانشگاه ها و حوزه ها تدریس شود، ثانیا امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود ۵۰ حق را بیان کرده است که اگر امروز مطرح شود کانه امام(ع) این روزها و اوضاع را می بیند و این حقوق را بیان کرده است.