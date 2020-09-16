اورژانس ۱۱۵ خود را به مهارت های فنی و اخلاق حرفه ای آراسته کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام حبیب زاده در پیامی ۲۶ شهریور چهل و پنجمین سال تأسیس اورژانس را تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است: خدمت به بیماران در شرایط دشوار و حساس و نجات جان آنان فرصتی است مغتنم که پروردگار متعال نصیب بندگان برگزیده خود می‌نماید و شما این فرصت را به دست آورده اید. بی شک با افزایش روند رو به رشد بیماری‌ها، سوانح، حوادث و بلایا، امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به سطوح پیشرفته خدمات و مراقبت‌های پیش بیمارستانی احساس می‌شود.

شما تلاشگران عرصه فوریت‌های پزشکی در بیشتر مواقع، اولین کسانی هستید که بر بالین مصدومین و نیازمندان دریافت خدمات درمانی اورژانسی حاضر می‌شوید و حفظ حیات آنان را بر عهده می‌گیرید که نشان از اهمیت والای خدمت و جایگاه ارزشمند اورژانس ۱۱۵ است و در شرایط موجود بیماری کرونا نیز تلاش و فعالیت شما چندین برابر شده که یارای بیان آن نیست.

حبیب زاده در ادامه تاکید کرده است: لازم است برای ارائه خدمت شایسته به گیرندگان خدمت، همواره خود را به دانش روز، مهارت‌های فنی و اخلاق حرفه‌ای آراسته و با احساس مسئولیت و رسیدن بر بالین بیماران در سریع‌ترین زمان ممکن چونان فرشتگان نجات، حلاوت نجات جان انسان‌ها را با عمق وجودتان احساس کرده و زندگی دوباره را به ارمغان آورید.

اینجانب ضمن تشکر از تلاش‌های بی وقفه پرسنل خدوم اورژانس ۱۱۵ اعم از عملیاتی و ستادی، فرارسیدن ۲۶ شهریور ماه، «روز اورژانس پیش بیمارستانی» و چهل و پنجمین سال تأسیس اورژانس را تبریک گفته و از درگاه احدیت توفیق، سعادت و سلامت را برایتان مسالت می‌نمایم.