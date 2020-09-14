هر کارمند حامی یک «فرزند معنوی» می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالفضل پرپنچی، با اشاره به فراخوان طرح هر کارمند، حامی یک فرزند معنوی»،گفت: در جهت اجرای این طرح با هدف مشارکت کارکنان دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای حمایت مادی و معنوی از ایتام و محسنین نیازمند تحت حمایت کمیته امداد، اجرایی و دبیرخانه این طرح در استانداری تهران تشکیل شد.

وی با بیان اینکه طرح‌اکرام ایتام و محسنین ازجمله طرح‌های موفق این نهاد است، افزود حامیان می‌توانند با انتخاب یک یا چند فرزند معنوی و پرداخت ماهیانه کمک‌های خود یاریگر آنها باشند.

پرپنچی با اشاره به اینکه ادارات کمیته امداد در سراسر استان و همچنین دبیرخانه این طرح در استانداری آماده پاسخگویی به دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در این طرح خداپسندانه هستند، خاطرنشان کرد: کمک‌های حامیان به صورت مستقیم به حساب ایتام واریز می‌شود.