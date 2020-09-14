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۲۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴:۲۷

مدیر کل کمیته امداد استان تهران خبر داد؛

هر کارمند حامی یک «فرزند معنوی» می شود

هر کارمند حامی یک «فرزند معنوی» می شود

مدیر کل کمیته امداد استان تهران، از اجرای طرح « هر کارمند، حامی یک فرزند معنوی» با هدف مشارکت کارکنان دستگاه های دولتی و خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالفضل پرپنچی، با اشاره به فراخوان طرح هر کارمند، حامی یک فرزند معنوی»،گفت: در جهت اجرای این طرح با هدف مشارکت کارکنان دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای حمایت مادی و معنوی از ایتام و محسنین نیازمند تحت حمایت کمیته امداد، اجرایی و دبیرخانه این طرح در استانداری تهران تشکیل شد.

وی با بیان اینکه طرح‌اکرام ایتام و محسنین ازجمله طرح‌های موفق این نهاد است، افزود حامیان می‌توانند با انتخاب یک یا چند فرزند معنوی و پرداخت ماهیانه کمک‌های خود یاریگر آنها باشند.

پرپنچی با اشاره به اینکه ادارات کمیته امداد در سراسر استان و همچنین دبیرخانه این طرح در استانداری آماده پاسخگویی به دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در این طرح خداپسندانه هستند، خاطرنشان کرد: کمک‌های حامیان به صورت مستقیم به حساب ایتام واریز می‌شود.

کد مطلب 5023749
مهناز قربانی مقانکی

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