بازرگانان و متخصصان مکزیکی در فارس حضور می یابند

به گزارش خبرنگار مهر ، لوئیزا ارتیس موناستویو شامگاه گذشته در ملاقات با استاندار فارس افزود: امیدواریم بتوانیم تعامل خود را با استان فارس در زمینه های مختلفی نظیر گردشگری ، صنعت و ... افزایش دهیم.

وی با اشاره به توانمندی های استان فارس در زمینه های مختلف متذکر شد: فارس پایتخت تمام انرژی های دنیاست و این انرژی در تمام سطوح نفوذ کرده است.

سفیر مکزیک ضمن اظهار امیدواری نسبت به برقراری همکاری دو جانبه فارس و مکزیک خاطرنشان کرد : من رازی را در شهر شیراز می بینم و بسیار علاقمند هستیم که زمینه حضور گردشگران و بازرگانان فارسی در مکزیک نیز فراهم شود تا آنها نیز رازهایی در کشور ما ببینند.

در ادامه این جلسه استاندار فارس نیز گفت : ما نسبت به برقراری همکاری و تعامل با مکزیک اعلام آمادگی می کنیم .

محمدرضارضا زاده با اشاره به امکانات و پتانسیل های این استان گفت : فارس دارای یکی از قدیمی ترین پتروشیمی های کشور است و از نظر کشاورزی قسمت اعظمی از گندم کشور را تولید می کند به همین خاطر این آمادگی در استان وجود دارد که نسبت به ارائه خدمات فنی و مهندسی به مکزیک اقدام کنیم .

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با توسعه همکاری های خود نمایشگاه صنایع دستی و دیگر توانمندی های استان فارس را در مکزیک برپا کنیم .

همچنین استاندار فارس در حاشیه این ملاقات به خبرنگار مهر گفت : پس از روز شیراز و بازدید 70 سفیر کشورهای خارجی از این شهر بسیار از سفرای دیگر کشورها نیز نسبت به حضور در فارس اعلام علاقمندی کردند.

رضا زاده خاطرنشان کرد: حضور این سفیر ها و گسترش مبادلات اقتصادی ، فرهنگی ، بازرگانی و... می تواند پیامدهای مثبتی برای فارس به همراه داشته باشند.

وی افزود: طی این ملاقات سفیر مکزیک نسبت به راه اندازی مرکز مشترک تحقیقات کشاورزی اعلام علاقمندی کرد و ما نیز امیدواریم بتوانیم با توسعه همکاری های خود با این کشور این مرکز را نیز راه اندازی کنیم.

از شب گذشته نمایشگاه لباس و صنایع دستی مکزیک نیز به مدت 10 روز در باغ مهر جوان شیراز گشایش یافته است .