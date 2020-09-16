به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنیما مظاهری نویسنده و کارگردان نمایش «نوشت سر» که این روزها در تئاتر مستقل تهران روی صحنه است با اشاره به استقبال از این اثر نمایشی با توجه به شرایط این روزهای تئاتر گفت: خوشبختانه این نمایش برعکس بقیه اجراهایی که از میزان استقبال تماشاگران ناراضی هستند مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار گرفته است که جای خرسندی دارد.

وی درباره دلایل اجرای نمایش در شرایط کرونا بیان کرد: من اگر ادعای تئاتری بودن دارم باید در هر شرایطی هوای حرفه‌ام را داشته باشم. متاسفانه در شرایط پیش آمده مشاغلی هستند که بقایشان وابسته به تئاتر است پس اگر نمایشی برای اجرا نباشد از متصدی سالن گرفته تا طراح نور و لباس ارتزاقشان با مشکل مواجه می‌شود از همین رو تصمیم گرفتم این نمایش را به صحنه ببرم.

مظاهری درباره ویژگی‌های نمایش توضیح داد: معمولاً فضای نمایش‌هایی که به صحنه می‌برم سوررئال و فانتزی است و در این نمایش نیز با فضایی کمدی فانتزی روبرو هستیم. از لحاظ اجرایی نیز نمایش در صحنه پردازی و طراحی لباس به شیوه گروتفسکی نزدیک است. برای اینکه تخیل تماشاگران تحریک شود عامدانه از فضایی مینیمال بهره بردیم چون علاقه مند هستم که مخاطبِ نمایش در ذهنش دست به فضاسازی بزند و خوشبختانه از بازخوردهایی که گرفتم متوجه ارتباط برقرار کردن مخاطبان با اثر شده‌ام.

این کارگردان تئاتر ادامه داد: در این شیوه اجرایی نقش بازیگر و البته ریتم کار بسیار اهمیت دارد. در این نمایش ۲۶ بازیگر به ایفای نقش می‌پردازند که همگی شان «کاراکتر» هستند نه اینکه برخی نقش‌های عبوری و قابل حذف در نمایش داشته باشند همچنین اتفاقات نمایش مستند بوده و همگی الهام گرفته شده از وقایع زندگی خودم در مقاطع مختلف زمانی هستند.

وی درباره داستان نمایش توضیح داد: «نوشت سر» داستان زندگی زوجی است که به دلایل پزشکی باید در یک روز و ساعت مشخص در دوبی باشند اما ۱۱ ساعت مانده به پرواز مرد متوجه می‌شود به دلیل اینکه ضامن کسی شده است ممنوع‌الخروج شده و حالا آنها ۴ ساعت فرصت دارند که ۲۰۰ میلیون تومان پول جمع کنند تا بتوانند مرد را از ممنوع‌الخروجی دربیاورند و برای حل این مشکل مجبور هستند به مکان‌های مختلفی سر بزنند که در هر کدام از این مکان نیز داستان‌هایی جریان دارد.

مظاهری در پایان صحبت‌هایش عنوان کرد: ساختار روایی نمایش به مدیوم سینما خیلی نزدیک است و من حتی فیلمنامه بلند آن را هم نوشته‌ام و منتظر فراهم شدن شرایط برای ساختش هستم. البته فیلمنامه تفاوت‌های بسیاری با نمایشنامه دارد چون در سینما همه چیز مبتنی بر تصویر است اما در تئاتر دیالوگ حرف اول را می‌زند.

هومن مقیمی، یوسف محوی، هدی احمدی، رز داورپناه، دانیال چاوشی، نرگس عبداللهی، بردیا باباپور، مونا شهسوار، مونا کشاورز، ابی شیشه بران، سیاوش عیسی زاده، رضا حسین زاده، نیما زین‌العابدینی، علیرضا خانی، مهدی کریمی، شیما صفری، نفس محمدی، کیمیا کرمانیان، امیر نراقی، یاشار باب، نیما رضایی، آمیتا سیرانی، غزل بنی آدمی و فاطیما فاراب و نسترن ابراهیم زاده بازیگران نمایش «نوشت سر» هستند که تا ۴ مهرماه ساعت ۱۸ در تئاتر مستقل تهران روی صحنه است.