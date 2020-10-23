کاهش ۴۰ درصدی تصادفات جرحی در غرب استان تهران طی شش ماه گذشته

سرهنگ قباد قیطاسی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ۴۰ درصدی تصادفات جرحی در غرب استان تهران در شش ماه ابتدایی سال جاری خبر داد و افزود: تصادفات منجر به فوت در شش ماهه نخست سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی ادامه داد: البته این کاهش تصادفات کافی نیست و می‌بایست، تا جایی که می‌توانیم، به کاهش تصادف بپردازیم و از نظر ما حتی یک تصادف نیز زیاد است.

رئیس پلیس راه غرب استان تهران گفت: ۱۷ درصد کل راه‌های غرب استان تهران دارای چهار لاین و رفت و برگشتی است و مابقی ۸۳ درصد راه‌های غرب این استان به صورت دوطرفه و خطرناک بوده و طبیعی است، درصد تصادفات در این مسیرهای دو طرفه بیشتر باشد.

قیطاسی با بیان اینکه ۴۱ نقطه حادثه خیز در شش شهرستان شهریار، ملارد، قدس، بهارستان، رباط کریم و اسلامشهر شناسایی شده است، گفت: این نقاط به فرمانداران، ادارات راه و دیگر مسئولان مرتبط اعلام شده است، تا رفع خطر این نقاط اقدام کنند.