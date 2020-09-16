به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی شامگاه سه شنبه در شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان که در سالن همایشهای بینالمللی روزبه زنجان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، با بیان اینکه باید از فرصتها برای خدمترسانی به مردم استفاده کنیم، گفت: بدون شک این روزها فرصت ارزشمندی است تا با اهتمام به فرامین امام راحل و رهبر معظم انقلاب، خدمت به مردم را سرلوحه برنامههای خود قرار دهیم.
وی با تاکید بر اینکه معتقدیم یکی از مهمترین آیتمهایی که باید در جشنواره شهید رجایی در راستای معرفی دستگاههای اجرایی برتر لحاظ شود، موضوع تکریم مردم است، افزود: یکی از سفارشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر فرزانه انقلاب، ارائه گزارش شفاف عملکردها به مردم است؛ چرا که با این اقدام، بیان نقاط ضعف و قوت به خود مردم سپرده میشود.
استاندار زنجان با بیان اینکه اگر خواهان ارزیابی صحیح و اصولی عملکردها هستیم، باید برای این کار نقشه راه داشته و بدون نقشه راه این ارزیابی را انجام ندهیم، تصریح کرد: زمانی که برای ارزیابی عملکردها نقشه راه داشته باشیم، این نوع سنجش عملکرد باعث دستیابی به اهداف تعیین شده خواهد شد، علاوه بر این مردم در جریان برنامه دستگاههای اجرایی قرار خواهند گرفت.
وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی از نقشه راه، به نتیجه رساندن پروژهها بوده و معتقدیم موضوع تکریم مردم باید در این نقشه راه گنجانده شود، ادامه داد: این بدان معنی است که موضوع تکریم مردم نیز باید به عنوان یکی از آیتمها برای ارزیابی دستگاههای اجرایی در این جشنواره مدنظر قرار گرفته و برای آن امتیاز تعلق گیرد که این موضوع را میتوان به عنوان پایلوت در کشور مطرح کرد.
حقیقی با بیان اینکه وقتی قرار است آیتم تکریم مردم در ارزیابی دستگاههای اجرایی لحاظ شود، مردم نیز باید در امتیازدهی به دستگاهها نقش داشته باشند، اظهار کرد: با توجه به اهمیت آیتم تکریم مردم در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان باید این مهم را برای جشنواره سال آینده لحاظ کرده و مدنظر داشته باشد.
۵۰ دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار گرفت
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان نیز در این همایش گفت: برای شانزدهمین جشنواره شهید رجایی، ۵۰ دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفت.
ناهید نجفی با اشاره به روند برگزاری این جشنواره در سال گذشته، افزود: آنچه که در جشنواره سال گذشته ملاک ارزیابی دستگاههای اجرایی قرار گرفت، توسعه دولت الکترونیک و ارتقای فرهنگ سازمانی بود.
وی با تاکید بر اینکه ماموریت پیگیری و ارزیابی نظارت و استقرار نظام مدیریت عملکرد سرلوحه سازمان مدیریت و برنامهریزی است، تصریح کرد: در سال گذشته افزایش شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در کشور و استانها سرلوحه همه دستگاههای اجرایی قرار گرفت.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با بیان اینکه بر اساس مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت و خدمات کشوری دستگاههای اجرایی ملزم به استقرار نظام مدیریت و عملکرد در همه سطوح هستند، خاطرنشان کرد: ۵۰ دستگاه اجرایی مشارکت کننده در ارزیابی عملکرد وجود داشت و این در حالی است که همین تعداد دستگاه اجرایی در قالب پنج گروه جا گرفته و مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی در گروه عمومی قضایی، شرکت توزیع نیروی برق در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت، سازمان جهاد کشاورزی در گروه تولیدی و خدماتی، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه دانشگاه علومپزشکی در گروه سلامت و رفاهاجتماعی، ادارهکل آموزش فنی و حرفهای در گروه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی حائز رتبه برتر شدند.
همچنین در بخش بیشترین میزان رشد عملکرد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان و سازمان حج و زیارت، در گروه ارزیابیهای جشنواره شهید رجایی بانک توسعه صادرات شعبه زنجان، در گروه تحقق سیاستهای محوری قوه قضائیه در استان زنجان دادگستری استان، در ایجاد آرامش رسانهای جامع و موثر استانی صدا و سیمای مرکز زنجان، در گروه تحقق اهداف بازسازی و احداث مسکن نیازمندان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و در گروه حمایت از سرمایهگذاری و رفع موانع تولید نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در جایگاه نخست قرار گرفتند.
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