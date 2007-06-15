ایناسیو با تحقیر حریف ناکامی تیمش را توجیه می کند

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب با انتقاد از رفتار ایناسیو سرمربی تیم فولاد خوزستان اظهار داشت : فیلم بازی رفت فولاد خوزستان - تراکتورسازی را به کارشناسان فوتبال تقدیم می کنم تا آنها بررسی لازم را نسبت به این بازی داشته باشند. قطعا آنها نظری مخالف با مربی فولاد خواهند داشت و حرف های او را در متهم کردن ما در ارائه بازی تاخیری تایید نمی کنند.

وی ادامه داد : زمانی که با صرف هزینه بالا یک مربی خارجی را به ایران می آورند، سرانجامش همین می شود که بازی بد تیم خود را با چنین حرف هایی توجیه می کند.

پورمند با دفاع از عملکرد دروازه بان تیمش در دیدار فولاد خوزستان - تراکتورسازی گفت : کرم الهی یکی از با اخلاق ترین بازیکنان فوتبال ماست که با پایی مصدوم برابر فولاد خوزستان به میدان رفت . قطعا او را به خاطر ارائه یک بازی بسیار خوب بعد از یک نیم فصل نیمکت نشینی تشویق می کنم.

وی ادامه داد : در صحنه ای که بازیکن تیم فولاد با کرم الهی برخورد کرد داور از اعلام خطا به سود تیم ما خودداری کرد. دروازه بان ما با خطای بازیکن فولاد روی زمین افتاده بود آن وقت سرمربی این تیم او را متهم به وقت کشی می کند.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در پاسخ به این سوال که چرا کرم الهی در پایان بازی برابر فولاد خوزستان به دلیل وقت کشی از هواداران این تیم عذرخواهی کرد، گفت : من کرم الهی را به دلیل این کار بازخواست کردم و او مدعی شد به علت فشار تماشاگران و سوالات زیادی که پس از بازی از وی شده چنین پاسخی داده است.

پورمند تاکید کرد : ما مقابل فولاد بد بازی نکردیم و حتی در دقایقی از این تیم برتر بودیم .شاید ایناسیو انتظار این را نداشت که تیم ما در شرایط آب و هوایی متفاوت با تبریز چنین بازی خوبی را مقابل تیمش به نمایش بگذارد. او بسیار مربی بی ادبی است که با تحقیر تیم حریف سعی در توجیه خود دارد. بهتر است مدیران فولاد او را توجیه کنند که در مملکت با ریشه و تمدن ایران طرز صحبت کردن خود را تغییر دهد.

وی با اشاره به محرومیت تماشاگران تراکتورسازی از حضور در ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت : با محرومیت هواداران یک امکان و امتیاز بزرگ را از دست دادیم . ما به بازی در مقابل تماشاگران خو گرفته بودیم وقطعا درغیاب آنها کارمان تا اندازه ای دشوار خواهد شد. بدون شک نهایت تلاش خود را به کار می گیریم تا برای خوشحال کردن همین هواداران به نتیجه مورد نظر در بازی با فولاد دست یابیم.

پورمند در پایان تصریح کرد : فولاد در همه زمینه ها از تیم ما برتری دارد و روی کاغذ از شرایط بهتری برخورداراست اما در زمین فوتبال فاکتورهایی وجود دارد که از قواعد بازی تبعیت نمی کند و ما می توانیم با استفاده از آنها بر این تیم غلبه کنیم.