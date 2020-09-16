رئیس کمیته ملی المپیک عزادار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن صالحی امیری برادر سید رضا صالحی امیری پس از یک سال و نیم درگیری با بیماری سرطان شامگاه سه شنبه در سن ۶۵ سالگی درگذشت.
گروه ورزش خبرگزاری مهر این مصیبت را به رئیس کمیته ملی المپیک و خانواده وی تسلیت عرض می کند.
سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در سوگ از دست دادن برادر خود عزادار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن صالحی امیری برادر سید رضا صالحی امیری پس از یک سال و نیم درگیری با بیماری سرطان شامگاه سه شنبه در سن ۶۵ سالگی درگذشت.
گروه ورزش خبرگزاری مهر این مصیبت را به رئیس کمیته ملی المپیک و خانواده وی تسلیت عرض می کند.
نظر شما