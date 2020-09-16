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۲۶ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۴۰

رئیس کمیته ملی المپیک عزادار شد

رئیس کمیته ملی المپیک عزادار شد

سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در سوگ از دست دادن برادر خود عزادار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن صالحی امیری برادر سید رضا صالحی امیری پس از یک سال و نیم درگیری با بیماری سرطان شامگاه سه شنبه در سن ۶۵ سالگی درگذشت.

گروه ورزش خبرگزاری مهر این مصیبت را به رئیس کمیته ملی المپیک و خانواده وی تسلیت عرض می کند.

کد مطلب 5025166

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