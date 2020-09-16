رئیس کمیته ملی المپیک عزادار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن صالحی امیری برادر سید رضا صالحی امیری پس از یک سال و نیم درگیری با بیماری سرطان شامگاه سه شنبه در سن ۶۵ سالگی درگذشت.

گروه ورزش خبرگزاری مهر این مصیبت را به رئیس کمیته ملی المپیک و خانواده وی تسلیت عرض می کند.