به گزارش خبرنگار مهر در قم ، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در جمع طلاب حوزه‌ علمیه قم در مدرسه فیضیه گفت: امروز قم به عنوان نقطه امید شیعیان ومسلمانان درتمام جهان مطرح است که همه از برکت وجود مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه است.

وی با بیان اینکه مردم دیگر کشورها، تشنه آشنایی با مسائل اسلامی هستند، تصریح کرد : طلاب و حوزویان قم باید دین اسلام را به تمام جهان معرفی کرده و آنها را با مصادیق آن آشنا کنند.

احمدی نژاد سپس به مسئله هسته ای کشورمان اشاره کرد و گفت: پیشرفت هسته ای ایران به نوعی پیشرفت همه جهان اسلام است.

وی با بیان اینکه دشمن از پیشرفت ایران هراس دارد ، ادامه داد: ملت ایران با تمام توان از حق مسلم خود در دستیابی کامل به انرژی صلح آمیز هسته ای کوتاه نمی آید.

رئیس جمهور گفت: غرب در خصوص مسائل هسته ای تنها دو راه را پیش رو دارد، اولین راه که صحیح ترین راه نیز می باشد مذاکره است و راه دوم تهدید و صدور قطعنامه است که مطمئنا با واکنش ایران روبرو خواهد بود.

احمدی نژاد با بیان اینکه ایران با جنگ و نزاع مخالف است ، تصریح کرد: به مردم ایران این امیدواری را می دهم که کشورهای غربی نمی توانند در مقابل قوای نظامی و سلاح های ایران ایستادگی کنند.

رئیس جمهوردر بخش دیگری از سخنان خود به ماموریت های دولت در داخل و خارج کشور اشاره کرد و گفت: دولت با این دو ماموریت که مکمل یکدیگر هستند، باید مسائل و مشکلات کشور را در داخل وخارج بر طرف کند.

احمدی نژاد با بیان اینکه باید زیربناها را در کشور احداث وتقویت کنیم، اظها رداشت: در سال 85 ، دولت 4/2 دهم برابر سال 83 زیر ساخت ایجاد کرده است که دولت با برنامه ریزی های خود در تلاش است تا این رقم را به 3 برابر افزایش دهد.

احمدی نژاد به برخی فعالیت های عمرانی دولت در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: برخی ها می گویند که ایجاد کارهای عمرانی و توسعه راه های روستایی در کشور تورم زا است ، ولی این کارها نه تنها تورم زا نیست بلکه به رفع مشکلات محرومان جامعه نیز کمک می کند.

وی گفت: در سال های گذشته 420 هزار سکه در میان برخی افراد جامعه و سرمایه داران پخش شد، چه شده است که کارهای آنها تورم زا نبوده و خدمت امروز دولت در راستای رفع نیازات مردم تورم زا است؟

رئیس جمهور با قبول برخی مشکلات اقتصادی در کشور تصریح کرد: دولت معتقد است که مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد ، ولی نمی تواند از دستورات استعمارگران که در تلاش هستند اقتصاد کشورهای آسیایی را نابود کنند، استفاده کند .

احمدی نژاد ادامه داد: مشکلات اقتصادی کشور باید برپایه عدالت و به دور از هیچ گونه وابستگی به غرب در کشور بر طرف شود.

وی با بیان اینکه اکثر نقاط کشور مردمی نیازمند زندگی می کنند، گفت: باید اقتصاد کشور را طوری طراحی کنیم که همه از آن سود ببرند و تنها به نفع سرمایه گذاران کلان کشور نباشد.

احمدی نژاد به اختلاس ده ها میلیاردی برخی افراد در جامعه اشاره کرد و ا دامه داد: افرادی که در جامعه زندگی می کنند که ده ها میلیارد پول بیت المال را گرفته اند و قادر به برگرداندن آن نیستند، و هنگامی که دولت می خواهد با آنها برخورد کند کسانی در پشت پرده دست به جنجال می زنند.

وی گفت: دولت تمام سعی خود را می کند تا برای این افراد نا امنی اقتصادی به وجود آورده و اجازه فعالیت اقتصادی غیر مجاز را به آنها ندهد.

وی درادامه سیستم بانکی کشور را دارای مشکل عنوان کرد واظهار داشت: ازاصلاح سیستم بانکی عقب نشینی نمی‌کنیم، سیستم بانکی کشور باید طوری شود تا چرخش کار خود را در جهت حرکت ملت و پا به پای مردم طراحی کند.

احمدی نژاد با اشاره به نرخ بالای سود بانکی در کشور گفت: طبق برنامه چهارم ساله توسعه سودهای بانکی باید تک نرخی شود ، ولی هنگامی که دولت از کاهش نرخ سود بانک ها صحبت به میان می آورد با واکنش شدید برخی افراد روبه رو می شود.

وی ادامه داد: کسانی که در پشت صحنه، از نرخ بالای سود بانک ها سود می کنند باید شناسایی شوند.

رئیس جمهور با اشاره به مشکل مسکن جوانان و اقدامات انجام داده دولت در این خصوص گفت: سالانه 1 میلیون و 588 هزار جوان به متقاضیان مسکن کشور اضافه می شوند و این در حالی است که دولت 23 درصد عقب ماندگی از سالهای گذشته داشته است.

وی خاطر نشان کرد: دولت با برنامه ای عملی قرار است سالانه 2 میلیون مسکن ساخته و به جوانان تحویل دهد.