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۲۵ خرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۱۷

هیئت مدیره باشگاه استقلال طی هفته جاری معرفی می شود

هیئت مدیره باشگاه استقلال طی هفته جاری معرفی می شود

رئیس سازمان تربیت بدنی و مجمع باشگاه استقلال طی هفته پیش رو اعضای هیئت مدیره این باشگاه را معرفی می کنند.

به گزارش خبرنگارمهر، با اینکه سازمان تربیت بدنی انتخاب اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال را به پس از پایان مسابقات لیگ برتر موکول کرده بود اما با گذشت بیش از سه هفته از این تاریخ هنوز ترکیب جدید هیات مدیره باشگاه استقلال معرفی نشده است.

براساس تصمیم جدید سازمان تربیت بدنی برخلاف دوره گذشته که 7 نفر اعضا هیات مدیره باشگاه استقلال را تشکیل می دادند این بار جمع مدیران باشگاه به 5 نفر کاهش می یابد .

رئیس سازمان تربیت بدنی در راستای تعیین جمعی توانمند برای مدیریت باشگاه استقلال مذاکراتی را با افراد مختلف داشته که با اتمام سفر استانی رئیس جمهور به استان سمنان به نتیجه رسیده است.

یک مقام آگاه در سازمان تربیت بدنی ضمن تایید این خبر خاطر نشان ساخت مدیران باشگاه استقلال طی هفته پیش رو معرفی و به اطلاع مردم خواهد رسید.

کد مطلب 502559

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