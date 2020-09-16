به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدکاظم مدرسی در نشست هم اندیشی و دیدار نمایندگان و فعالان حلقه‌های صالحین شهرستان اشکذر بر حرکت در مسیر پیامدمحوری و هم افزایی برای تربیت دینی، انقلابی و رشد فکری همراه با احساس مسئولیت اجتماعی در جامعه تاکید کرد.

قائم مقام شورای حوزه‌های علمیه استان یزد با قدردانی از فعالیت‌های حلقه‌های صالحین در رده‌های مختلف و فعالان حوزه تعلیم و تربیت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این شهرستان گفت: حلقه‌های صالحین باید در مسیر تربیت دینی، اخلاقی، انقلابی، بصیرتی و رشد فکری جامعه به صورت مداوم و جدی گام بردارند.

مدرسی عنوان کرد: این برنامه ریزی‌ها باید با احساس مسئولیت در جامعه و در نهایت شناسایی نیروهای مستعد و تربیت کادر برای حضور در عرصه‌های مختلف به ویژه ترویج ارزش‌های اسلام و انقلاب همراه باشد.

مدرسی بیان کرد: از سوی دیگر توجه به دستورالعمل‌های جدید تعلیم و تربیت در ارتباط با رشد کمی و کیفی حلقه‌های صالحین نیز ضروری است تا برای حرکت در مسیر پیامدمحوری زمینه سازی شود.

استاد حوزه‌های علمیه یزد اظهار داشت: پس از اجرای هر برنامه‌ای در قالب حلقه‌های صالحین، ضروری است بازخوردها و نتایج کار ارزیابی شده و با تاکید بر نقاط قوت حرکت در این مسیر استمرار یابد.

وی افزود: محور دیگر، توجه به شرایط جدید ناشی از ویروس کرونا و تغییر روش در برنامه‌های حلقه‌های صالحین است تا ارتباط گیری از طریق تلفن، فضای مجازی و رسانه‌ها تقویت شود.

امام جمعه بخش مرکزی یزد گفت: همچنین شناسایی محورهای مورد نیاز فکری و تربیتی در حال حاضر با توجه به فرهنگ خاص هر شهرستان به خصوص در شهرستان اشکذر دارای اهمیت است و از سوی دیگر باید ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی و همچنین ایجاد روحیه امید و تقویت بنیه ایمانی در جامعه به ویژه در جوانان تقویت شود.