۱۶۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی اصفهان بستری شد

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره آخرین وضعیت شیوع کرونا در اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر اظهار کرد: در این بازه زمانی ۱۶۰ بیمار جدید مشکوک به کرونا در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت اخیر ۱۱۸ بیمار بهبود یافته مبتلا به کرونا از مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعداد بیماران بستری مبتلا به کرونا در مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را یک هزار و ۱۴۵ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۱۱۷ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۸ بیمار مشکوک به کرونا در اصفهان جان خود را از دست داده‌اند، اضافه کرد: تاکنون تست کرونای هشت نفر از این فوتی‌ها مثبت بوده است.