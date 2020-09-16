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۲۶ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۱۰

سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۱۵۹ تن مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

۱۵۹ تن مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

شهرکرد- سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۵۹ تن مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری در راستای تنظیم بازار توزیع شد.

بهروز آل‌مومن در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۵۹ تن مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری در راستای تنظیم بازار توزیع شد، ادامه داد: قیمت مصوب هر کیلو گرم مرغ منجمد برای مشتری را ۱۳۵ هزار ریال بیان کرد و تصریح کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های تعاونی و میادین تره‌بار به عنوان مراکز عرضه مرغ و گوشت قرمز منجمد تعیین شده است.

سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۳۰ تن گوشت قرمز در چهارمحال و بختیاری توزیع می‌شود.

وی تاکید کرد: جوجه ریزی در مرغداری‌های چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بیش از ۲۰۰ مرغداری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

کد مطلب 5025903

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