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۲۵ خرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۱۵

/ اطلاعیه حزب مشارکت در محکومیت هتک حرمت به حرم امامین عسگریین (ع)/

سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از تکرار جنایت سامراء راه حلی بیابند

حزب مشارکت ایران اسلامی در اطلاعیه‌ای، اقدام تروریستی انفجار حرمین عسگریین(ع) را محکوم کرد و از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی خواست که با جدیت هر چه بیشتر راه حلی برای استقرار امنیت پایدار در عراق و جلوگیری از وقوع چنین اقدامات و توطئه‌های شیطانی بیابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه حزب مشارکت آمده است: اقدام وحشیانه گروه‌های تروریستی در انفجار حرمین شریفین در سال گذشته هنوز از یادها نرفته بود که، گروه‌های هرج و مرج ‌طلب دوباره در اقدامی مشابه حرمین شریفین را مورد تعرض قرار دادند.

 اقدامات وحشیانه عوامل ترور و خشونت که سایه ارعاب و وحشت را بر سر مردم مظلوم عراق مستولی داشته است و کشتار بی‌گناهان و ویرانی اماکن مقدس مذهبی را دست‌مایه اهداف پلید و سیاه خود می‌نماید، امنیت و صلح را نه در فقط در سرزمین مصبیت‌زده عراق بلکه در کل منطقه هدف گرفته است.

بمبگذاری و تخریب بی‌شرمانه حرمین شریفین امامان شیعه از سوی عوامل ترور و خشونت، دامن زدن به اختلافات مذهبی در عراق را هدف گرفته است و عوامل این جنایت خود را پشت پرده اختلافات مذهبی پنهان کرده‌اند؛ بی‌آنکه بویی از آموزه‌های حقیقی مذاهب شریفه اسلام که هیچ یک، جز صلح و امن و ایمان هدفی را دنبال نمی‌کنند، برده باشند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی با اعلام انزجار از اقدام وحشیانه اخیر این رخداد مولمه را به عموم ملت عراق به ویژه جامعه شیعیان و نیز ملت ایران، حوزه‌های علمیه و همه پیروان حقیقی دین مبین اسلام از هر ملت و مذهب تسلیت می‌گوید و ملت عراق را به هوشیاری هر چه بیشتر در برابر توطئه عوامل ترور و وحشت فرا می‌خواند و از دولت و نیز سازمان‌ها و نیروهای بین‌المللی و نیز کشورهای همسایه عراق و همه عوامل و نهادهای موثر در تامین امنیت و آرامش در عراق می‌خواهد که با جدیت هرچه بیشتر راه حلی برای استقرار امنیت پایدار در عراق و نجات ملت مظلوم این کشور و جلوگیری از وقوع چنین اقدامات و توطئه‌های شیطانی بیابند.

کد مطلب 502592

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