اورژانس هوایی در چهارمحال و بختیاری فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، اورژانس هوایی بعد از ظهر چهارشنبه همزمان با روز ملی اورژانس و فوریت‌های پزشکی در چهارمحال و بختیاری فعال شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در مراسم راه اندازی اورژانس هوایی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری یک استان کوهستانی و صعب العبور است، گفت: امداد رسانی هوایی در این استان یک نیاز اصلی به شمار می‌رود که هم اکنون شاهد فعال شدن اورژانس هوایی در این استان هستیم.

محمد حیدری گفت: در سال گذشته ۴۰ مورد امداد هوایی در استان ثبت شد که برای امداد رسانی به بیماران درخواست بالگرد از استان‌های دیگر انجام می‌شد.

وی تاکید کرد: پروژه امداد هوایی با اعتباری با بیش از پنجاه میلیارد ریال در این استان فعال شد.

در حاشیه این مراسم از خانواده شهدای راه خدمت شهیدان کاویانی و طاهری با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و جمعی از پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی تقدیر شد.

به گزارش مهر، بالگرد اورژانس چهارمحال و بختیاری در اسفند ماه سال ۹۷ برای اعزام بیمار به روستای دهدلی یکی از روستاهای صعب‌العبور شهرستان اردل اعزام شده بود که قبل از رسیدن به محل مأموریت دچار سانحه شد و پنج سرنیشین آن شامل دو خلبان، یک مهندس پرواز و دو تکنسین اورژانس جانباختند.