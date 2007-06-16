خراسان رضوی هشت میلیارد ریال به بازسازی عتبات عالیات عراق کمک کرد

به گزارش خبر نگارمهر در مشهد ، ستاد بازسازی استان خراسان رضوی اعلام کرد : ساخت 65 درب کامل حجره های صحن مطهر حرمین کاظمین(ع) به ارزش بیش از یک میلیارد و 172میلیون ریال و بیش از 42 دستگاه کامیون حامل مصالح ساختمانی مرغوب و 20 خوردو سبک وانت نیسان و نیز وسایل سرمایش و گرمایش جهت حرمین شریفین در یک سال اخیراز سوی خراسان رضوی صورت گرفته است .

اهدای 12 مدال طلای جهانی و کشوری 2 نفر از قهرمان جانبازان و معلولین به حرمین شریف کاظمین و جواد الائمه (ع)، تکمیل پروژه روشنائی معابر حرمین شریفین ، ارسال بیش از هزار متر مربع سنگ گرانیت به منظور نصب در مرقد منور امام جواد (ع)، ارسال یک دستگاه کامل مخابراتی به حرمین شریفین امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) ، اعزام نیروهای متخصص جهت بازسازی حرمین مطهر و امضا تفاهم نامه بین ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی از دیگر اقدامات ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی است.

شماره حساب 5000 بانک ملی شعبه چهار راه حجت (عج) مشهد آماده کمکهای نقدی مردم شهید پرور مشهد برای بازسازی مجدد حرمین عسکریین است .

