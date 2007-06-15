اعتراض وزارت امور خارجه به دستگیری سه دیپلمات ایرانی توسط نیروهای آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در خصوص سه دیپلمات دستگیر شده در عراق گفت: سه دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد در مسیر آمدن به ایران برای گذراندن مرخصی خویش در پایان هفته جاری توسط نیروهای پلیس عراق دستگیر و پس از آن توسط نیروهای آمریکایی بازداشت و چندین ساعت مورد پرس و جو قرار گرفتند.

سید محمد علی حسینی، رویکرد ناشایست نیروهای آمریکایی را در مغایرت کامل با کنوانسیونهای بین المللی و اقدامی کاملا نامناسب در رفتار با دیپلماتها و مداخله آشکار در امور داخلی عراق توصیف و آنرا بشدت محکوم کرد.

وی افزود: دیپلماتها پس از آن به دفتر نخست وزیری تحویل و اکنون در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد می باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تلاشهای مقامات عراقی در این رابطه را قابل توجه ارزیابی و افزود: در ارتباط با عزیمت سه دیپلمات به ایران قبلا اطلاع رسانی لازم با پلیس دیپلماتیک عراق به عمل آمده بود.