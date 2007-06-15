  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ خرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۳۷

اعتراض وزارت امور خارجه به دستگیری سه دیپلمات ایرانی توسط نیروهای آمریکایی

اعتراض وزارت امور خارجه به دستگیری سه دیپلمات ایرانی توسط نیروهای آمریکایی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان رویکرد ناشایست نیروهای آمریکایی در خصوص دستگیری سه دیپلمات ایرانی و آزادی آنان را مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی و اقدامی کاملا نامناسب در رفتار با دیپلمات ها و مداخله آشکار در امور داخلی عراق توصیف و آنرا به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی  سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در خصوص سه دیپلمات دستگیر شده در عراق گفت: سه دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد در مسیر آمدن به ایران برای گذراندن مرخصی خویش در پایان هفته جاری توسط نیروهای پلیس عراق دستگیر و پس از آن توسط نیروهای آمریکایی بازداشت و چندین ساعت مورد پرس و جو قرار گرفتند.

سید محمد علی حسینی، رویکرد ناشایست نیروهای آمریکایی را در مغایرت کامل با کنوانسیونهای بین المللی و اقدامی کاملا نامناسب در رفتار با دیپلماتها و مداخله آشکار در امور داخلی عراق توصیف و آنرا بشدت محکوم کرد.

وی افزود: دیپلماتها پس از آن به دفتر نخست وزیری تحویل و اکنون در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد می باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تلاشهای مقامات عراقی در این رابطه را قابل توجه ارزیابی و افزود:  در ارتباط با عزیمت سه دیپلمات به ایران قبلا اطلاع رسانی لازم با پلیس دیپلماتیک عراق به عمل آمده بود.

کد مطلب 502606

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها