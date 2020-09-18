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۲۸ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴:۲۲

در حمله طالبان؛

۳۵ نیروی امنیتی افغانستان در ولایت ننگرهار کشته و زخمی شدند

۳۵ نیروی امنیتی افغانستان در ولایت ننگرهار کشته و زخمی شدند

سخنگوی والی ننگرهار افغانستان اعلام کرد که در حمله طالبان، ۳۵ نیروی امنیتی این کشور کشته و یا زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار افغانستان اعلام کرد که در پی حملات طالبان به پاسگاه‌های امنیتی در شهرستان‌های حصارک، شیرزاد و خوگیانی این ولایت، ۲۰ نیروی امنیتی کشته شده و ۱۵ نیروی دیگر هم زخمی شدند.

سخنگوی والی ننگرهار افغانستان در این خصوص گفت که ۲۹ نفر از اعضای طالبان از جمله یک فرمانده این گروه نیز در جریان این درگیری کشته شده و ۲۰ عضو دیگر هم زخمی شده‌اند.

بر اساس اعلام خبرگزاری آوا، این درگیری‌های خونین در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در قطر در حال مذاکره به منظور دست یافتن به صلح در این کشور هستند.

کد مطلب 5026727

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