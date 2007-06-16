سواحل کیش در حرکتی نمادین پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کیش ، همزمان با روز ملی گل و گیاه ، پاکسازی سواحل دریایی با حضور دوستداران محیط زیست در کنار برپایی جشنواره بادبادکها در محل کشتی یونانی جزیره کیش برگزار شد.

در این مراسم که شب گذشته برگزارشد با نظر هیئت داوران به ‪ ۲۰‬نفر از شرکت ‌کنندگان و فعالان عرصه محیط زیست جزیره جوایزی اهدا شد.

در این جشنواره که به مناسبت هفته محیط زیست برگزارشد دوستداران محیط زیست دریایی با شعار "ساحل تمیز بخشی از سواحل دریایی" اطراف کشتی یویانی جزیره کیش را از آلاینده‌های دریایی و زباله های ساحلی از جمله شیشه ، فلزات ، ظروف یک بار مصرف و بخشی از بقایای غذاهای انسانی پاکسازی کردند .