پیروزی نماینده امارات برابر الدحیل به سود پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز در گروه سوم منطقه غرب با دیدار تیم های شارجه امارات و الدحیل قطر پیگیری شد که در پایان تیم اماراتی ۴ بر ۲ حریف قطری خود را شکست داد.

در این دیدار رامین رضاییان مدافع ایرانی تیم فوتبال الدحیل به طور کامل برای تیمش بازی کرد.

پیروزی شارجه برابر الدحیل به نفع سرخپوشان شد چرا که در صورت پیروزی تیم قطری این تیم ۹ امتیازی می شد و کار سرخپوشان را برای صدرنشین و صعود سخت می کرد اما حالا پرسپولیس در صورت پیروزی برابر التعاون عربستان می تواند صدرنشین شود و شانس خود برای صعود را بیشتر کند.