جای نگاه استرتژیک به تولید گل و گیاه در کشور خالی است / ایران می تواند برترین تولید کننده گل جهان باشد

به گزارش خبرنگار مهر ، تولید گل از نظر اقتصادی همیشه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به علت جذاب بودن برای سرمایه گذاران ، بخش عمده بازار گل و گیاه در دست بخش خصوصی است . دولت نیز با احداث پارکها و فضاهای سبز به طور غیرمستقیم در این زمینه فعالیت می کند .

استقرار مراکز تولیدات گل و گیاه در اطراف شهرهای بزرگ باعث اشتغال ده ها هزار نفر در کشور شده است و با توجه به روند توسعه این مراکز روند اشتغالزایی در این زمینه روز به روز گسترده تر می شود .

ایران به دلیل وضعیت جغرافیایی و بهره مندی از منابع طبیعی ظرفیت بالایی در زمینه تولیدات گل و گیاه دارد و به طور حتم با سیاستگذاری درست و اصولی هدایت شده می تواند به سوی تسخیر بازار جهانی گام بردارد .

مدیرعامل سازمان باغات آستان قدس رضوی در این خصوص به مهر گفت : امروزه دنیای رقابت است و کسانی می توانند در این شرایط موفق باشند که همواره این اصل را مد نظر قرار دهند و خودشان را مطابق میل و سلیقه مشتریانشان تطبیق دهند .

منوچهر زارعی اظهار داشت : تولید و مصرف دو اصل تفکیک ناپذیرند و تولید بدون در نظر گرفتن مصرف بدون قطح توجیه اقتصادی ندارد و قطعا با شکست مواجه می شود و همین موضوع نیز در مورد تولیدات گل و گیاه صدق می کند و اگر تولید کننده ای صرفا هدفش تولید انبوه و بدون توجه به سلیقه های مصرف کننده باشد دیر یا زود با شکست و از بین رفتن سرمایه روبرو خواهد شد .

وی خاطر نشان کرد : مصرف کنندگان گل و گیاه خواهان تولیداتی با کیفیت بالا و بدون آفت و بیماری هستند که همراه با شادابی نیز باشند .

زارعی استفاده از ارقامی با مرغوبیت بالا و استاندارد و تجهیزات مدرن امور تحقیقاتی را از عوامل بالا بردن کیفیت تولیدات گل و گیاههان زینتی دانست و تاکید کرد : شرایط لازم برای محصولی با کیفیت استفاده از ارقامی عاری از آفت و بیماری و استفاده از تجهیزات مدرن همراه با عملیات تحقیقاتی است و به کارگیری این نکات موجب می شود تا روز به روز محصولات تولیدی به خواست و سلیقه مصرف کنندگان تطبیق بیشتری یابد .

علی آیت اللهی مدیر عامل یک شرکت تولید گل نیز با بیان اینکه ایران از ظرفیتهای فراوانی در زمینه تولید گل و گیاهان زینتی برخوردار است به مهر گفت : ایران با دارا بودن نور دائمی آفتاب و سوخت ارزان و نیروی کار فراوان و شرایط اقلیمی مناسب نسبت به کشورهای عمده تولید کنندگان و گیاه از شرایط مطلوبی برخوردار است و چون دست اندر کاران این صنعت هنوز باور نکرده اند که می توانیم در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم با حمایت نکردن مطلوب و مناسب باعث شده اند تا ایران نتواند به عنوان یک تولید کننده صاحب نام حرفی برای گفتن داشته باشد .

وی اظهار داشت : در حال حاضر زعفران در ایران به عنوان یک محصول استراتژیک شناخته می شود و سالی نیست که همایش و کنفرانسی در این رابطه برپا نشود ولی وقتی از نظر اقتصادی محصول زعفران و گیاهان زینتی را با هم مقایسه می کنیم متوجه می شویم زعفران در هر متر مربع یک تومان ارزش افزوده دارد و گیاهان زینتی هزار تومان با این وجود هیچگاه دید مسئولان ما به گیاهان زینتی دیدی استراتژیک نیست .

مدیرعامل توس گل ، حمایت ، هدایت و نظارت را سه اصل مهم برای موفقیت در تولیدات گیاهان زینتی دانست و بیان داشت : هدایت صحیح و منطقی به بازار و حمایت های همه جانبه مالی و علمی و نظارت و کنترل دقیق به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده می تواند باعث ارتقای جایگاه ایران در بازار تولید گل و گیاه دنیا باشد .

عباس بی مکر رئیس اتحادیه تولید کنندگان گل و گیاه یکی از کلان شهرهای کشور نیز در گفتگو با مهر درگیر بودن تولید کنندگان با مشکلاتی نظیر بالا بودن هزینه تولید به علت تحمیل هزینه های جانبی از سوی دولت را مانع ارتقای بهبود تولیدات گیاهان زینتی ایران دانست و یادآور شد : متاسفانه دولت نه تنها کمکی به ما نمی کند بلکه با تحمیل هزینه های جنبی نظیر پرداخت عوارض و پرداخت سهمیه بیمه حتی برای مراکز تولیدی که یر 5 نفر کارگر دارد و محاسبه تجاری تعرفه های خدماتی نظیر برق ، گاز و آب باعث بالا رفتن هزینه های تولید به صرفه نبودن تولیدات گل شده است .

مدیر کل گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر دیدگاه وزارت جهاد کشاورزی به صنعت تولید گیاهان زینتی را دیدگاهی اقتصادی ، علمی عنوان کرد و اظهار داشت : با توجه به رویکرد بیشتر کشورهای دنیا برای تولید هر چه بیشتر گل و گیاهان زینتی با کیفیت بالا و حضور در بازار های جهانی به منظور تصاحب این بازار ضرورت دارد در برنامه ریزی توسعه با در نظر گرفتن ظرفیت موجود و اصول کشاورزی پایدار واحدهایی ایجاد شود تا توانایی رقابت به وجود آید . از این رو دیدگاه وزارت جهاد کشاورزی به سمت احداث واحدها و مجتمعهای بزرگ گلخانه ای برای تولیدات گل و گیاهان زینتی است تا بتواند به این وسیله باعث کاهش هزینه های تولید و هم بهبود کیفیت تولیدات شود .

حسین کیایی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی با فراهم کردن طرح های گوناگون سعی دارد بازار تولیدات گل و گیاهان زینتی را از مرحله تولید تا مصرف ساماندهی کند گفت : وزارت جهاد کشاورزی همواره خواهان بهبود و ارتقای جایگاه ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای پتانسیل بالا در زمینه تولید گیاهان زینتی بوده است و از این رو سعی کرده ایم در چند سال اخیر با گزینش ارقام برتر داخلی و واردات ارقام مناسب تجاری ایجاد زمینه ارتقای مهارت و دانش فنی و فراهم کردن زمینه های احداث توسعه و بهسازی پایانه های تخصصی ناوگان حمل و نقل و جمع آوری اطلاعات بازارهای جهانی گام های مهمی در جهت بهبود تولیدات گل وگیاه زینتی برداریم .