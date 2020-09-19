راهپیمایی اربعین در شهرستان شادگان برگزار نمی شود

امید صبری پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پروتکل‌های مصوب ستاد کرونا کشور، راهپیمایی اربعین به عنوان کنگره جهان اسلام امسال برگزار نمی‌شود و موکب‌ها در مسیرهای حوزه استحفاظی شادگان حق برپایی و فعالیت را در این زمینه ندارند.

وی با بیان اینکه طبق سیاست‌های ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا هیچ‌گونه راهپیمایی در کشور تحت عناوین مختلف برگزار نخواهد شد، افزود: به همه فرمانداری‌ها ابلاغ شده است که از هرگونه سفر و هر گونه اقدامی در راستای پیاده‌روی، راهپیمایی و یا تشکیل کاروان‌ها تبیین و از شکل‌گیری آنها جلوگیری شود.

سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه هیچ‌گونه مراسم راهپیمایی اربعین در شهرستان شادگان نخواهیم داشت، افزود: امسال هیچ موکبی در مسیر پیاده‌روی اربعین در مسیرهای حوزه استحفاظی این شهرستان مستقر نخواهد شد.

صبری پور در پایان گفت: امسال با وجود بیماری کرونا، بزرگداشت اربعین باید متفاوت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود و دستگاه‌های ذی‌ربط برنامه اربعین را مطابق با شرایط این ویروس طراحی کنند.