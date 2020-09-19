افزایش ۱۲ درصدی مقدار انتقال گاز شیرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی جمشیدی‌دانا گفت: هم‌اکنون در کشور ۳۷ هزار و ۴۰۰ کیلومتر خطوط انتقال فشار قوی وجود دارد و از نظر رده‌بندی جهانی در این بخش جایگاه چهارم را در اختیار داریم که در خاورمیانه هم بی‌نظیر است.

وی با بیان اینکه طول خطوط انتقال فشار قوی گاز در کشور ۳ برابر قطر کره زمین است و این گستردگی در اقلیم‌های مختلف کشور منحصربه‌فرد است، افزود: در مجموع این خطوط ۸۶ ایستگاه تقویت فشار نیز وجود دارد و هر کدام حدود سه، چهار یا پنج توربوکمپرسور دارند که مجموع آن‌ها به ۳۱۶ توربوکمپرسور می‌رسد و گاهی در فصل زمستان همه آن‌ها باید عملیاتی شوند، حتی در بعضی از موارد برای انتقال حداکثر گاز در کل کشور باید از یدک‌های توربین هم استفاده شود.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز تصریح کرد: این ۳۱۶ توربین در مجموعه شرکت انتقال گاز معادل ۷۵ درصد ناوگان هواپیمایی کشور است و نشان از اهمیت فعالیت این شرکت دارد، از سویی برای حفاظت از خطوط نیز ۶۱ مرکز بهره‌برداری داریم، محوطه‌هایی که تجهیزات سنگین راه‌سازی در آن‌ها قرار دارند.

جمشیدی‌دانا با اشاره به خطرهای این خطوط انتقال فشار قوی، اظهار کرد: به دلیل خطرهای ناگزیری که این خطوط زیرزمینی برای مجاوران آن ایجاد می‌کند حریم‌هایی در نظر گرفتیم که اجازه نمی‌دهیم در حریم هر خط لوله به نسبت قطر و فشار موجود، کسی وارد آن نشود. این حریم اکنون نزدیک به ۱۴ هزار و ۱۰۱ کیلومترمربع از مساحت کل کشور و برابر با یک درصد آن است که حریم قانونی شرکت انتقال گاز ایران به شمار می‌آید و ما در مناطق ده‌گانه موظفیم از این حریم مراقبت کنیم و اجازه ندهیم ساخت‌وساز و تجاوز به حریم در آن انجام شود.

وی درباره ظرفیت انتقال گاز در خطوط لوله انتقال سراسری، گفت: در سال ۹۸ حدود ۸۱۶ میلیون مترمکعب گاز شیرین طی یک روز در اواخر بهمن‌ماه وارد شبکه شد و ما به‌راحتی با اقدام‌هایی که هم شرکت مهندسی و توسعه انجام داد و هم ریسک‌هایی که همکارانمان برای عملیاتی کردن واحدهای یدک انجام دادند، توانستیم ۸۱۶ میلیون مترمکعب گاز را به‌راحتی منتقل کنیم و به مبادی مصرف برسانیم. پیش‌بینی می‌کنیم امسال با توجه به عملیاتی شدن خط نهم سراسری ۵۰ میلیون مترمکعب دیگر به این مقدار افزوده شود و حدود ۸۵۰ تا ۸۷۰ میلیون مترمکعب را به‌راحتی انتقال دهیم.



رساندن ۱۱۰ میلیارد مترمکعب گاز شیرین به مبادی مصرف

مدیرعامل شرکت انتقال گاز همچنین درباره مقدار گاز جریان یافته در خطوط لوله سراسری انتقال از ابتدای امسال تاکنون، اظهار کرد: در پنج ماه نخست امسال حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب گاز شیرین به مبادی مصرف رساندیم. می‌دانید که گاهی ناچار هستیم گاز ترش هم منتقل کنیم، زیرا مخازن پالایشگاه‌های فجر جم با افت فشار روبه‌روست، بنابراین ناچاریم کمبود خوراک پالایشگاه فجر جم را با خط لوله ۵۶ اینچ پنجم تأمین کنیم، یعنی بخشی از خط لوله ۵۶ اینچ پنجم همچنان ترش است و یک انشعاب ۴۲ اینچ از آنجا گرفته شده و از سال‌های پیش (سال ۸۹) برای تأمین بخشی از کاهش خوراک پالایشگاه فجر جم استفاده می‌شود که مقدار ۱۱۰ میلیارد مترمکعب، جدا از آن گاز ترش است. ما ۱۱۰ میلیارد گاز شیرین را در این پنج ماه انتقال دادیم که نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۲ درصد افزایش مقدار انتقال گاز داشتیم.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز با بیان اینکه برای برون‌سپاری یک برنامه و نقشه راه داریم، افزود: برای این نقشه باید تا افق ۱۴۰۶، ۴۵ درصد دارایی‌های ثابت شرکت انتقال گاز را که حدود ۵۶ ایستگاه تقویت فشار است برون‌سپاری کنیم. برون‌سپاری یعنی تعمیرات و نگهداری را به بخش خصوصی بدهیم و مشارکت بخش خصوصی در جایی که تاکنون به آن اجازه ورود نداده بودیم افزایش یابد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز یکی از ایستگاه‌های منطقه ۵ عملیات (ایستگاه صفاشهر) به‌صورت برون‌سپاری اداره می‌شود، حدود ۹ ماه از آغاز این کار گذشته و عملکرد بسیار خوبی داشته است. ما از نوع عملکرد آن‌ها بازتاب مثبتی برای نوشتن شرح حال پنج ایستگاهی که سال آینده قرار است برون‌سپاری شود دریافت کردیم، بنابراین بی‌شک کار ارزشمندی خواهد بود که مورد توجه شرکت‌های تابع وزارت نفت هم قرار گرفته است.

جمشیدی‌دانا ادامه داد: هر سال باید دو تا سه مورد را به سمت برون‌سپاری هدایت کنیم تا همه کار به بخش خصوصی سپرده شود، یعنی شرکت انتقال گاز یک نظارت عالی داشته باشد و حجم کار عملیاتی با ظرافت‌های خاص که در شرح حال پیمان می‌آید به بخش خصوصی سپرده می‌شود، بنابراین برنامه ما برای آینده انجام دو کار بسیار مهم است؛ برون‌سپاری و پایش وضع توربین‌ها.