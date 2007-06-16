همایش "ائمه، خطبا و مبلغان" در بحرین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، شرکت کنندگان در همایش " ائمه، خطبا و مبلغان" به بررسی مسائل دینی جهان اسلام و در مقدمه آن به بررسی خطابه های دینی می پردازند و بر ضرورت توسعه خطابه ها و تأثیر گذاری خطابه ها، ائمه و مبلغان بر جهان اسلام و در عصر معاصر تأکید می کنند.

توسعه و ترویج خطابه های اسلامی به منظور مواجهه با مسائل عصر معاصر و جلوگیری از خشونت و افراط طی این همایش بررسی می شود.

تحقق توازن با رعایت موازین شرعی در ارائه آراء شرعی در این همایش بررسی می شود.

در این همایش خطبا و ائمه جماعت از کشورهای اسلامی، همچنین علمای الازهر به ریاست دکتر علی جمعه مفتی مصر و دکتر احمد عمر هاشم رئیس کمیته دینی شورای ملی مصر مشارکت می کنند.

حمایت و کمک به مؤسسات اسلامی، عربی و بین المللی که به امور دینی و توسعه مهارتهای علمای ائمه و مبلغان شرعی اقدام می کنند تا اندیشه اعتدال و میانه روی میان همه مسلمانان اشاعه یابد، در این همایش مورد تأکید قرار خواهد گرفت.