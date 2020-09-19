۳۰ مددجو بهزیستی شاهرود از پرداخت هزینه انشعابات معاف شدند

مسعود جهانسیر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی شش‌ماهه نخست سال جاری ۳۰ مددجو بهزیستی شاهرود از پرداخت هزینه انشعابات و عوارض شهرداری معاف شدند، ابراز داشت: هدف از اجرای این طرح کمک به توان‌خواهان حمایت از این افراد است.

وی بابیان اینکه برای شش‌ماهه دوم سال احتمال افزایش این تعداد از معافیت انشعابات و عوارض شهرداری وجود دارد، افزود: از این تعداد ۱۱ نفر از پرداخت حق انشعاب آب، ۱۹ نفر از واریز حق انشعاب برق، ۱۰ نفر از حق انشعاب گاز و یک نفر از عوارض شهرداری معاف شدند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود بابیان اینکه توان‌خواهان تحت حمایت بهزیستی از معافیت انشعاباتی ۴۰۰ و ۱۰ میلیون ریالی بهره‌مند شدند، ابراز داشت: این اقدام در راستای اجرای بند (ر) تبصره شش قانون بودجه سال ۹۹ مبنی بر معافیت مددجویان تحت پوشش بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و انشعابات صورت گرفته است.

جهانسیر بابیان اینکه علاوه بر این موارد خانواده‌های دارای دو معلول و بیشتر مورد حمایت طرح مسکن بهزیستی قرار خواهند گرفت، در ادامه تصریح کرد: به این خانوارها کمک‌هزینه بلاعوض مسکن که اقدام به ساخت و یا خرید مسکن کنند پرداخت خواهد شد.

وی افزود: حمایت از زنان سرپرست خانوار در راستای توانمندسازی مددجویان و همچنین کمک به تأمین مسکن این خانوارها نیز در دستور کار قرار دارد.