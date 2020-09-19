به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک تایمز، آنچه که موجب ترس و وحشت از این ویروس موسوم به «ای ای ای» شده نرخ بالای مرگ و میر آن در بزرگسالان است که به ۳۳ درصد می‌رسد.

مقامات حوزه بهداشت و درمان میشیگان می‌گویند در تاریخ ۱۵ سپتامبر یک مرد بزرگسال در این ایالت به علت ابتلاء به این ویروس در شرایط وخیمی قرار گرفته و تحت درمان است. این اولین مورد تأیید شده ابتلاء به ویروس «ای ای ای» در میشیگان است و هنوز مشخص نیست چه تعداد افراد دیگر قبلاً به این ویروس مبتلا شده‌اند و آیا در این مورد پنهان کاری شده است یا خیر.

در سال ۲۰۱۹ حداقل ۳۸ نفر در آمریکا به این بیماری مرگبار مبتلا شدند. علت مرگبار بودن ویروس یادشده آن است که ویروس یادشده معمولاً سیستم عصبی و مغز و اعصاب افراد را درگیر می‌کند و لذا مغز مبتلایان در صورت عدم تشخیص به موقع این ویروس به شدت آسیب می‌بیند.

ویروس «ای ای ای» ظرف مدت چهار تا ۱۰ روز تأثیر تخریبی خود را بر جای می‌گذارد و یکی از چالش‌های فراروی پزشکان برای تشخیص آن ظاهر نشدن نشانه‌های ابتلاء به آن در بسیاری از بیماران است. از این لحاظ ویروس «ای ای ای» به ویروس کرونا شباهت دارد.

از جمله نشانه‌های ابتلاء به این ویروس می‌توان به تب، سردرد، استفراغ، اسهال، تشنج، خواب آلودگی مداوم، بی حوصلگی و در موارد پیشرفته این بیماری به کما رفتن فرد اشاره کرد.

با توجه به اینکه ویروس یادشده قبل از هر چیز از طریق گزش حشرات منتقل می‌شود، مقامات ایالت میشیگان به اهالی این ایالت هشدار داده‌اند که تمامی گردهمایی‌ها و مهمانی‌های خود به خصوص در فضای باز را لغو کنند.

این ویروس مرگبار نه تنها انسان‌ها، بلکه حیوانات را نیز به کام مرگ می‌برد و نرخ مرگ و میر آن در حیواناتی مانند اسب‌ها به ۹۰ درصد می‌رسد. همچنین این ویروس بین دو تا ۱۰ روز بعد از بروز نشانه‌ها در انسان‌ها آنها را می‌کشد. برای مقابله با ویروس «ای ای ای» فعلاً هیچ واکسن یا داروی قطعی وجود ندارد.