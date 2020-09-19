پهنای باند اینترنت در سقز ۲.۵ برابر افزایش پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کردستان، آزاد حکمت با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون با نصب و راه اندازی تجهیزات برای ارتقای ظرفیت UP LINK و پهنای باند اینترنت اقدامات چشمگیری در شهرستان سقز صورت گرفته است، افزود: اجرای عملیات‌های لازم در این خصوص موجب افزایش پهنای باند اینترنت به ۲.۵ برابر شده است.

وی ضمن یادآوری نمودن اجرای برنامه‌ی توسعه زیرساخت‌های اینترنت در شهرستان سقز، گفت: تحقق اجرای پروژه‌های تعریف شده امکان ارائه سرعت دسترسی بالاتر با کیفیت بهتر به مشتریانِ سرویس‌های مخابراتی در نقاط شهری و روستایی شهرستان سقز را فراهم کرده است.

حکمت به بازگشایی مدارس و شروع فصل آموزش در سطح کشور و همزمان با آن در استان اشاره کرد و افزود: اهمیت این مساله در دستور کار مخابرات منطقه قرار گرفت و بر این اساس ایجاد و توسعه بسترهای ارتباطی به ویژه دسترسی به اینترنت و شبکه‌های دیتا در حوزه آموزش، با هدف کاهش مراجعات حضوری و ارائه انواع سرویس‌ها و خدمات مبتنی بر بستر وب با افزایش ۲.۵ برابری پهنای باند و ارتقای ظرفیت UP LINK، برای دانش آموزان و سایر مشتریان مهیا شده است.

مدیر مخابرات منطقه کردستان همچنین بافت جمعیت شهری سقز و وجود شهرک‌های بزرگ و تازه احداث در محدوده مرکز بعثت را یادآور شد و گفت: به منظور افزایش ظرفیت ارتباطی بین مراکز بعثت و شهدای گمنام و در راستای توسعه ظرفیت دسترسی مشتریان، همزمان با اجرای پروژه فوق، پهنای باند ارتباطی این مراکز به ۲ برابر افزایش یافت.

وی عنوان کرد: طی ۱۸ ماه اخیر ظرفیت پهنای باند شهرستان سقز پنج برابر افزایش یافته است که امکان تأمین نیاز پهنای باند برای تمامی مشتریان دیتا اعم از خانگی، تجاری، ادارات، بانک‌ها سازمان‌ها و سایر اپراتورها فراهم شده است.