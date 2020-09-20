فرهنگ دفاع مقدس ما را در جنگ اقتصادی نیز پیروز خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورمند بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد دفاع مقدس اظهار کرد: دشمن تمام توان خود را به کار گرفت تا انقلاب اسلامی چهل سالگی خود را نبیند که این آرزو را به گور خواهند برد که ملت ایران نه تنها چهل سالگی انقلاب بلکه چهل سالگی هشت سال دفاع مقدس را دید.

وی این انقلاب و جایگاه ملت ایران را مرهون خون شهدا دانست و گفت: ایران اسلامی تنها کشوری است که توانسته است در منطقه استقلال و حاکمیت خود را حفظ کرده و امروز انقلاب خود را به تمام کشورهای جهان صادر کند.

پورمند تحولات ضدآمریکایی و ظلم ستیزی وقوع یافته در کشورهای اسلامی را برگرفته از انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس جوانان این کشور عنوان کرد و افزود: مردم امروز با وجود تحمل فشارهای اقتصادی و معیشتی ولایتمداری خود را حفظ کرده و هیچگاه زنده نگه داشتن یاد و خاطره قهرمان مرز و بوم خود را کم رنگ نکرده بلکه در شراط کرونا نیز این هفته را با رویکرد خاص گرامی خواهند داشت.

فرمانده ناحیه بسیج مشگین شهر با بیان اینکه فشارهای اقتصادی بر ملت ایران با این هدف از سوی دشمنان دنبال می‌شود که زیر بار سازش برویم ادامه داد: مقاومت مردم در برابر زورگویی‌های دشمنان به سرکردگی آمریکا روز به روز دشمن را عصبانی‌تر می‌کند و با اظهارات نابخردانه خود در رسانه روز به روز قدرت پوشالی خود را نمایان می‌کنند و ما بر این ایمان و باور داریم که فرهنگ دفاع مقدس در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه نیز پیروز خواهد کرد.

وی در ادامه به برنامه‌های در نظر گرفته شده در طول هفته دفاع مقدس این شهرستان اشاره کرد و گفت: برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال با شعار «ما قوی هستیم» برگزار و دیدار با امام جمعه شهرستان و خانواده‌های معظم شهدا و تجلیل از آنان، غبارروبی مزار شهدا، شب‌های شعر و خاطره به صورت مجازی از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای هفته دفاع مقدس است.

پورمند به شیوع ویروس کرونا و قرار گرفتن شهرستان مشگین شهر در وضعیت قرمز اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه نباید برنامه‌های برگزار شده سلامت مخاطبین را به خطر بیندازد به همین خاطر از ظرفیت فضای مجازی و رسانه‌های برخط استفاده خواهیم کرد.