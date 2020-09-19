دمای هوای قم در این هفته روند کاهشی دارد

مرتضی صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آسمان قم طی امروز صاف گاهی همراه با وزش باد است، گفت: هوای استان قم در روز یکشنبه و دوشنبه صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم با تاکید بر اینکه حداقل دمای هوای امروز ۱۵ درجه و حداکثر دمای هوا ۳۶ درجه خواهد بود گفت: حداقل دمای هوای یکشنبه ۱۵ درجه و حداکثر دمای هوا ۳۵ درجه و حداقل دمای هوا دوشنبه ۱۵ درجه و حداکثر دمای هوا ۳۴ درجه است.

وی افزود: سرعت وزش باد امروز بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی و یکشنبه و دوشنبه بین ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی است.