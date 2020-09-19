۸۵ درصد مدارس گلستان پروتکل ها را رعایت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا اظهارکرد: در گلستان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱.۵ فرد بیمار در بیمارستان بستری بوده و وضعیت گلستان نسبت به کشور مطلوب است.

وی افزود: نکته مهم این است که باید با همت مردم و مسئولان این روند در استان ادامه یابد.

حق شناس ادامه داد: تنها شهر قرمز گلستان بندرگز است و در حال حاضر ۲۴۰ بیمار در بیمارستان های سطح استان بستری هستند.

طبق گفته وی تعداد بستری ها نسبت به سه ماه گذشته به یک سوم کاهش یافته است.

حق شناس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ۸۵ درصد مدارس استان پروتکل ها را رعایت کرده و ماسک می زنند.

استاندار گلستان گفت: علاوه بر شبکه بهداشت می توان از ظرفیت انجمن و اولیا در امر نظارت بر رعایت پروتکل ها در مدارس استفاده کرد.

وی در خصوص دورکاری کارمندان بیان کرد: دورکاری فقط مختص بانوان دارای کودکان زیر دو سال است که می توانند با هماهنگی های لازم از منزل فعالیت های خود را انجام دهند.

حق شناس اضافه کرد: پیاده روی اربعین و یا به سمت مشهد مقدس ممنوع است.

استاندار گلستان گفت: گلستان در انتهای پیک دوم کرونا قرار دارد و با توجه به موج سوم کرونا در کشور اگر احساس کنیم پیک مجددی در استان اتفاق می افتد سخت گیری ها را افزایش خواهیم داد.

وی تأکید کرد: روزانه آمار کرونا رصد شده و اگر تا چند روز دیگر سیر افزایشی باشد اقدامات سخت گیرانه در خصوص اصناف هم لحاظ می شود.