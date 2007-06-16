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۲۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۱۵

آسیب شناس اجتماعی در گفتگو با مهر :

2 درصد مردم توان تامین نیاز غذایی روزانه خود را ندارند / وزیر رفاه با طرح خط بقا مسئولیت این وزارتخانه را نادیده گرفته است

2 درصد مردم توان تامین نیاز غذایی روزانه خود را ندارند / وزیر رفاه با طرح خط بقا مسئولیت این وزارتخانه را نادیده گرفته است

استاد دانشگاه الزهرا گفت : مطرح کردن خط بقا و این که انسانها روزانه فقط نیاز به تامین 2 هزارکالری دارند و به نیازهای دیگر آنها مانند پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و ... توجه نشود مغایر با اصل 29 قانون اساسی و توهین به انسانها است.

دکتر حسین راغفر در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: صحبت اخیر وزیر رفاه در خصوص تعیین خط بقا مبنای علمی و کارشناسی ندارد و مغایر با اصل 29 قانون اساسی است . 

وی خاطر نشان کرد : هدف اصلی سیاست های فقر زدایی ، رفاهی و حمایتی دولتها ، حفظ عزت نفس انسانها است در صورتیکه مطرح کردن خط بقا عزت نفس و استقلال آنان را زیر سوال می برد .

وی گفت: افراد نیازمند به لحاظ نابرابری ساختاری در نظامهای اجتماعی آسیب می بینند که این امر نیز خارج از اراده و کنترل آنان است به همین دلیل باید با اجرای طرح و برنامه های حمایتی در جهت حفظ عزت نفس نیازمندان اقدام کرد.

استاد دانشگاه الزهرا تاکید کرد : براساس اصل 29 قانون اساسی دولت مکلف است تمامی خدماتی که اقشار نیازند و آسیب پذیر احتیاج دارند را فراهم کند.

راغفربا اشاره به اینکه درخط فقر حداقل نیازهای یک زندگی برای افراد مختلف در نظر گرفته می شود ، افزود: مطرح کردن خط بقا و این که انسانها فقط روزانه نیاز به تامین 2 هزارکالری دارند و به نیازهای دیگر آنها مانند پوشاک ، مسکن ، بهداشت ، آموزش و... توجه نشود کاملا اشتباه بوده و بی ارزش جلوه دادن افراد نیازمند است.

وی ادامه داد: وزیر رفاه با مطرح کردن خط بقا ، مسئولیتها و وظایفی که براساس قانون به عهده این وزارتخانه گذاشته شده را نادیده گرفته است . 

آسیب شناس اجتماعی صحبت وزیر رفاه در خصوص عدم وجود افراد زیر خط فقر شدید را در کشور بی اساس دانست و تصریح کرد: براساس آمارهای موجود 2 درصد از افراد جامعه حتی توان تامین نیازهای غذایی روزانه خود (2 هزار کالری در روز ) را نیز ندارند.

کد مطلب 502751

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