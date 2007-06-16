2 درصد مردم توان تامین نیاز غذایی روزانه خود را ندارند / وزیر رفاه با طرح خط بقا مسئولیت این وزارتخانه را نادیده گرفته است

دکتر حسین راغفر در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: صحبت اخیر وزیر رفاه در خصوص تعیین خط بقا مبنای علمی و کارشناسی ندارد و مغایر با اصل 29 قانون اساسی است .

وی خاطر نشان کرد : هدف اصلی سیاست های فقر زدایی ، رفاهی و حمایتی دولتها ، حفظ عزت نفس انسانها است در صورتیکه مطرح کردن خط بقا عزت نفس و استقلال آنان را زیر سوال می برد .

وی گفت: افراد نیازمند به لحاظ نابرابری ساختاری در نظامهای اجتماعی آسیب می بینند که این امر نیز خارج از اراده و کنترل آنان است به همین دلیل باید با اجرای طرح و برنامه های حمایتی در جهت حفظ عزت نفس نیازمندان اقدام کرد.

استاد دانشگاه الزهرا تاکید کرد : براساس اصل 29 قانون اساسی دولت مکلف است تمامی خدماتی که اقشار نیازند و آسیب پذیر احتیاج دارند را فراهم کند.

راغفربا اشاره به اینکه درخط فقر حداقل نیازهای یک زندگی برای افراد مختلف در نظر گرفته می شود ، افزود: مطرح کردن خط بقا و این که انسانها فقط روزانه نیاز به تامین 2 هزارکالری دارند و به نیازهای دیگر آنها مانند پوشاک ، مسکن ، بهداشت ، آموزش و... توجه نشود کاملا اشتباه بوده و بی ارزش جلوه دادن افراد نیازمند است.

وی ادامه داد: وزیر رفاه با مطرح کردن خط بقا ، مسئولیتها و وظایفی که براساس قانون به عهده این وزارتخانه گذاشته شده را نادیده گرفته است .

آسیب شناس اجتماعی صحبت وزیر رفاه در خصوص عدم وجود افراد زیر خط فقر شدید را در کشور بی اساس دانست و تصریح کرد: براساس آمارهای موجود 2 درصد از افراد جامعه حتی توان تامین نیازهای غذایی روزانه خود (2 هزار کالری در روز ) را نیز ندارند.