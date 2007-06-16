اظهارنظر درباره فرمول جدید سود بانکی از اختیارات شورای نگهبان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی امروز در نشست خبری هفتگی خود تصریح کرد : رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به شورای نگهبان اعلام کرد روش جدیدی برای محاسبه نرخ سود بانکی طراحی کرده و از فقهای این شورا خواست که در خصوص این مسئله اظهار نظر کنند.

وی افزود : در پی این نامه برخی تصور کردند که تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی توسط شورای نگهبان انجام می شود ؛ در حالی که نرخ سود تسهیلات توسط قوه مقننه و مجریه تعیین می شود و آنچه بانک مرکزی استفسار کرد مربوط به پیشنهاد جدید برای روش پرداخت و دریافت سود بود.

کدخدایی خاطر نشان کرد : روش جدید بانک مرکزی برای محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی ، مصوبه دولت و مجلس و یا استفساریه دیوان عدالت نیست و بر اساس بخشی از ماده 20 آئین نامه داخلی شورای نگهبان درباره پاسخ به سئوالات فقها نمی توانند در این زمینه اظهار نظر کنند.

وی تاکید کرد : شورای نگهبان الزام و یا مسئولیتی در پاسخ به نامه و گزارش بانک مرکزی ندارد و این مسئله را به مسئولان این بانک اعلام خواهیم کرد و محدوده پاسخگویی به شورا قانون است.

وی با تاکید بر اینکه ابهامات زیادی درباره روش جدید تعیین نرخ سود بانکی و آنچه در نامه رئیس بانک مرکزی آمده وجود دارد، خاطر نشان کرد : شورای نگهبان در خصوص روش اجرایی اظهار نظر نمی کند و اگر همچون گذشته که مصوبه ای از سوی مجلس برای کاهش نرخ سود بانکی آمده بود و روسای بانک ها درباره آن نظراتی داشتند که توسط شورا اعلام نظر شد ، بار دیگر قانون مصوب برای اظهار نظر در اختیار ما قرار گیرد به تکلیف خود عمل خواهیم کرد.

این درحالی است که چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای تصریح کرد: از آن جهت که روش محاسبه سود بانکی ( فرمول ) بایستی در همه بانک ها یکسان باشد و در این مورد از شورای محترم نگهبان استعلام شده است ، شورای پول و اعتبار در انتظار دریافت پاسخ از شورای نگهبان می باشد . بنابراین تا دریافت پاسخ شورای نگهبان تعیین میزان جدید سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح نخواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده بود: روشن است که تا تصمیم گیری در مورد نرخ سود جدید ، نرخ سود قبلی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رئیس جمهور محترم رسیده ملاک کار در بانک‌ها خواهد بود و لذا هیچ گونه بلاتکلیفی برای نظام بانکی وجود ندارد.

حال باید به انتظار اعلام نظر نهایی شورای پول و اعتبار درباره فرمول جدید نرخ سود بانکی و همچنین کاهش این نرخ برای تمام بانک‌ها به 12 درصد بمانیم.