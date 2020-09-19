به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، نهضت کمک به مددجویان تحت حمایت، قشرهای ضعیف و خانواده‌های نیازمند جامعه در راستای لبیک به فرامین مقام معظم رهبری، به همت معاونت فرهنگی و بسیج وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده است.

در این راستا و با توجه به نیاز امروز کشور برای گسترش این نهضت و بازگشت طراوت به جامعه، طرح کمک مومنانه فدراسیون والیبال ساعت ۱۲ فردا (یکشنبه) با حضور محمدرضا داورزنی در سالن والیبال فدراسیون واقع در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود تا والیبال نیز در این اقدام موثر، سهیم باشد.

پیش از این قرار بود این مراسم در خانه والیبال تهران برگزار شود، اما برای این که مسئولان و نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌های ورزشی دیگر و اعضای خانواده بزرگ والیبال به راحتی در آن شرکت کنند، این مراسم در فدراسیون والیبال برگزار خواهد شد.

انشاالله اعضای خانواده بزرگ والیبال که با شور و شعور حسینی همواره در کارهای خیر و احسان پیشرو بوده‌اند نیز در سنگر کمک‌های خیرخواهانه و نهضت تعاون و کمک به قشرهای ضعیف، از یکدیگر سبقت بگیرند.