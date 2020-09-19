به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی نژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در برخی از استان‌ها و تلفات حیات وحش، نشست بررسی و برنامه ریزی پیشگیری از بیماری مذکور در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان بوشهر برگزار شد.

وی اضافه کرد: بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک یکی از بیماری‌های خطرناک ویروسی است که علاوه بر دام‌های اهلی، می‌تواند حیات وحش و نشخوارکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد و موجبات تلفات شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خاطرنشان کرد: برنامه ریزی و انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت پیگیری و مقابله با بیماری طاعون نشخوارکنندگان لازم و ضروری است.

وی تصریح کرد: باید با پایش مناطق، حفاظت و کنترل واکسیناسیون دام‌های اهلی و به ویژه دام‌های عشایر ورودی به استان و ضدعفونی آبشخورها در راستای پیشگیری از این بیماری اقدام کرد.

قلی نژاد گفت: مقرر شد هماهنگی لازم با ارگان‌های مسؤول و متولی در راستای تاکید بر واکسیناسیون دام‌های اهلی و دام‌های ورودی به استان در فصل کوچ عشایر به عمل آید و زیستگاه‌های مناطق حفاظت شده استان مورد پایش مداوم قرار گیرد.