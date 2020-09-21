مردم رعایت بهداشت را جدی بگیرند / پاییز و زمستان سختی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام حبیب زاده ظهر دوشنبه در نشست مشترک با هیئت مدیره نظام پزشکی که در محل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد، در سخنانی به وضعیت بیماری کرونا و چشم انداز آینده این بیماری اشاره کرد و گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل‌های سرد سال، احتمالاً پاییز و زمستان سختی را در پیش خواهیم داشت و باید آمادگی لازم را در این خصوص داشته باشیم.

وی افزود: پیش بینی ما این است با توجه به برودت هوا شاهد پیک سوم کرونا در اواسط آبان ماه باشیم بنابراین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باید همچنان در اولویت قرار گیرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه در خصوص واکسن آنفلوآنزا و نحوه توزیع و افراد واجد شرایط تزریق واکسن، در آینده اطلاع رسانی خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به ادامه بیماری کرونا در ماه‌های آینده، تنها راه حل پیشگیری از این بیماری، تغییر شیوه زندگی است تا بتوان بعد از تهیه واکسن و داروی مناسب، اقدامات درمانی انجام داد.

حبیب زاده تاکید کرد: با توجه به افزایش روز افزون تعداد مبتلایان به این بیماری در سراسر کشور و فرا رسیدن فصل پاییز و احتمال همزمانی آنفلوآنزا، لازم است مردم دستورالعمل‌های بهداشتی بخصوص استفاده از ماسک و فاصله فیزیکی حداقل ۱/۵ متری را رعایت کنند.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های ویژه هفته دفاع مقدس در دانشگاه گفت: برپایی نمایشگاه دفاع مقدس، تجلیل از ایثارگران، بازدید از یادمان‌های دوران دفاع مقدس و اجرای برنامه‌های مختلف در سطح دانشگاه از جمله برنامه‌هایی است که در جهت پاسداشت چهل سالگی دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد ۱۸۶ نفر بسیجی دفاع مقدس، ۲۲ نفر آزاده و ۱۲۲ نفر جانباز در دانشگاه مشغول به کار بوده و یا بازنشسته شده اند و ۲ نفر از کارمندان دانشگاه در زمان جنگ به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند.