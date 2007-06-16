پرداخت کمک هزینه به افراد نیازمند خدمات مشاوره ای

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مینو رفیعی ، مدیر کل دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی سازمان بهزیستی گفت: کمک هزینه مشاوره به افراد نیازمند با تشخیص واحد ها و مجتمع های بهزیستی در سطوح مختلف انجام می گیرد.

وی افزود: این کمک هزینه که بر اساس دستورالعمل پرداخت یارانه به مراجعان مراکز مشاوره غیر دولتی در آذر ماه سال گذشته به کلیه استان ها ابلاغ شده بود امسال پس از تامین اعتبار ، حداکثر تا 70 درصد تعرفه مشاوره ، با حفظ شئونات اخلاقی و احترام به حق انتخاب مراجعان ، توسط سازمان بهزیستی پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: در این دستورالعمل سعی شده مقررات دست و پا گیر حذف شود و تا حد امکان دسترسی به خدمات روانشناختی در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم شود.

مدیر کل دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی خاطرنشان کرد: این دفتر در سال جاری حدود 3 میلیارد و 500 هزار ریال اعتبار برای این طرح پیش بینی کرده است.

رفیعی با اشاره به افزایش تعداد مراکز غیر دولتی مشاوره و خدمات روانشناختی گفت: تعداد این مراکز در سال 85 نسبت به سال 84 ، 20 درصد رشد داشته است، در سال 84 ، 276 مرکز غیر دولتی در سراسر کشور فعال بوده اند که این رقم در سال 85 به 329 مرکز رسیده است.

گفتنی است: این مراکز در سال 86 به 181 هزار و 611 نفر خدمات روانشناختی و مشاوره ارائه داده اند.