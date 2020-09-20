نباید اسناد خزانه اسلامی در فارس به مرکز بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی بعد از ظهر شنبه در شورای توسعه و برنامه ریزی استان فارس بیان کرد: نباید اسناد خزانه اسلامی در فارس به وزارت خانه‌های مربوطه بازگردد از این رو تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها مکلف هستند تا همچنان فرصت دریافت اسناد خزانه باقی مانده است نسبت به جذب این اسناد اقدام کنند.

عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس یادآور شد: یکی دیگر از دستورالعمل‌های که دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام آن هستند مولد سازی املاک مازاد است از این رو اگر دستگاه‌های اجرایی به صورت خود اظهاری نسبت به ارائه املاک مازاد اقدام کنند این املاک به دستگاه مربوطه بازگردانده می‌شود اما اگر مولد سازی از طریق امور اقتصاد و دارایی صورت بگیرد املاک مازاد به وزارت خانه مربوطه عودت داده می‌شود.

وی یادآور شد: در راستای افزایش تسهیلات و بودجه استان فارس نیز دستگاه‌های دولتی باید با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی نسبت به جذب تسهیلات اقدام کنند.

به گفته استاندار فارس اگر مدیری نتواند نسبت به جذب تسهیلات استان اقدام کند در ارزشیابی مدیران مورد بازخواست قرار می‌گیرد.