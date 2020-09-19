به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حجتی پور ظهر امروز در آئین تکریم و معارفه مدیرکل امور زندان‌های خراسان شمالی که در محل دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: ارائه خدمات به مددجویان باید به منظور اصلاح و تربیت انان باشد و باید تهدید در زندان را به یک فرصت تبدیل کرد که اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است.

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع سازمان زندان‌ها ادامه داد: هیچ جرم شناس و حقوق دان در دنیا به محاسن زندان‌ها اعتقاد ندارد اما وجود زندان برای اصلاح جامعه امر ضروری است.

وی افزود: زندان‌ها آسیب‌های زیادی به اجتماع می‌زنند و همچنین میلیاردها ریال هزینه بر جامعه تحمیل می‌کنند.

حجتی پور بازسازی اجتماع را یکی از اهداف زندان‌ها برشمرد و تصریح کرد: نیازمند فعالیت عمیق فرهنگی در این زمینه هستیم.

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع سازمان زندان‌ها گفت: مراقبت پس از خروج زندانیان یک تکلیف سازمانی است که به علت نبود اعتبار باید از سازمان‌های خیریه و نیکوکاران در این زمینه کمک گرفته شود تا از ورود مجدد این قشر به زندان جلوگیری شود.