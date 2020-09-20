چهلمین سالگرد دفاع مقدس فرصت ظهور ارزشهای ناب ایرانی و اسلامی است

صابر سهرابی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: نسل جوان امروز، در آستانه چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس نیازمند آگاهی و شناخت لازم از آرمان‌ها و ارزش‌های والای ایثارگران با رویکردهای فرهنگی هنری هستند.

وی اظهار کرد: ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس فرهنگ و ارشاد فارس به منظور هم‌اندیشی، برنامه‌ریزی و هم‌افزایی رویدادهای فرهنگی و هنری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود فرهنگی، هنری و رسانه‌ای اقدام به برپایی فعالیت‌هایی در قالب فضای مجازی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به اهمیت گرامی‌داشت و هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن برنامه‌های سالگرد دفاع مقدس گفت: امسال همزمان با چهلمین سال آغاز جنگ تحمیلی و دفاع مقدس مردم بزرگ ایران که همراه با مجاهدت، ایستادگی، جان‌فشانی، ایثار و فداکاری‌های آنان، بود و ثمره آن دوران باشکوه به رهبری مقام معظم رهبری است و شاهد تبلور صلابت نظامی، علمی، فرهنگی، سیاسی و … در سایه مقاومت و پایداری در برابر استکبار جهانی و حامیان آن هستیم.

سهرابی افزود: جهان، ایران را به عنوان الگویی برای مردم آزادی‌خواه و آزاده می‌نگرد و نسل جوان امروز، نیازمند آگاهی و شناخت لازم از آرمان‌ها و ارزش‌های والای ایثارگران هستند. هشت سال دفاع مقدس فرصتی برای ظهور ارزش‌های ناب ایرانی و اسلامی بود و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس بر آن است تا ایثار، رشادت، همدلی و یکپارچگی آن دوران را در قالب برنامه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای با ایده‌های نو و بکر در سراسر استان بیش از پیش به نمایش بگذارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اضافه کرد: ارائه تصویری هنرمندانه از دفاع مقدس و فراهم‌سازی زمینه حضور، مشارکت و بهره‌گیری از توان بالقوه آنان در راستای بیان دستاوردها و همچنین تقویت جلوه‌های هنری بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و تجمیع و ارتقای ظرفیت‌های رسانه‌ای در راستای بازنمایی موفقیت‌ها و دستاوردهای دفاع مقدس، مقابله با موج نفوذ، رخنه و جنگ رسانه‌ای دشمن در انتشار شایسته اخبار و اطلاعات و مستندسازی و تهیه گزارش‌های خبری از برنامه‌های شاخص چهلمین سالگرد دفاع مقدس می‌باشد.

سهرابی با بیان اینکه روزهای هفته دفاع مقدس هر کدام با عناوینی نام گزاری شده است و در واقع شعار محوری «ما قوی هستیم» را سرلوحه خود دارد، اظهار کرد: برنامه‌هایی از قبیل دیدار با خانواده معظم شهدا، رونمایی کتاب ویژه دفاع مقدس، جشنواره بزرگ فرهنگی هنری استان فارس با ۱۰ رشته و بخش ویژه دفاع مقدس، تجلیل از کارکنان و فرزندان ایثارگر حوزه فرهنگ، هماهنگی با رسانه‌های مجازی و نوشتاری برای اختصاص ستون و صفحه‌هایی جهت نشر فعالیت‌ها، ارزش‌ها و مطالب مرتبط با چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس را در طول این ایام به میدان خواهد آورد که همگی بر بستر فضای مجازی می‌باشد.