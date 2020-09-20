تنها۲۰درصد قمی ها پروتکلها را رعایت میکنند/اعمال محدودیتهای بیشتر

محمدرضا قدیر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان وضعیت فعلی استان و افزایش مراجعه کنندگان و بستری شدگان کرونایی در مراکز درمانی قم در روزهای گذشته، گفت: میزان بیماران بدحال به ۱۱۰ نفر رسیده است و فوتی‌ها افزایش داشته است؛ به طوری که روزانه بین ۸ تا ۱۰ نفر از بیماران کرونایی فوت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه با اشاره به اینکه مردم، مسئولان و خیرین باید با همدلی در کنترل روند افزایشی بیماران کرونایی به یکدیگر کمک کنند، افزود: متأسفانه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بین مردم از ۸۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است و مردم احساس خستگی و کلافگی دارند.

وی با بیان اینکه افراد پرخطر و دچار بیماری‌های زمینه‌ای نباید از منزل خارج شوند، خاطر نشان کرد: میزان سرایت ویروس بسیار بالا رفته است و بیش از ۷۵ درصد از تست‌های روز گذشته مثبت بوده است.

قدیر در پایان با بیان اینکه درخواست محدودیت‌هایی مثل دورکاری، محدود کردن مشاغل ردیف ۳ و ۴ که در ستاد ملی کرونا نیز آمده است در استان داشتیم، یادآور شد: امیدواریم محدودیت‌ها اجرایی شود تا میزان چرخش ویروس کنترل و به حداقل برسد.