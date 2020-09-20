به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره تعاون زنجان، با بیان اینکه تعاون نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارد، گفت: بیش از ۱۳ هزار زنجانی در بخش تعاون فعالیت می‌کنند.

وی اظهار کرد: تعاون در بخش اشتغال سهم ۲۵ درصدی دارد و برای بهره مندی از ظرفیت تعاون در توسعه پایدار باید برنامه ریزی و مدیریت لازم انجام شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان، از وجود بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تعاونی در استان زنجان خبر داد و گفت: از این تعداد هزار و ۲۰۷ تعاونی فعال است که بیش از ۳۵ درصد این تعاونی‌ها در بخش کشاورزی فعال هستند.

یوسفی تاکید کرد: براساس برنامه ریزی درصدد هستیم تا اطلاعات شرکت‌های تعاونی را به روز بکنیم و همچنین تجاری سازی ایده‌های برتر در دستور کار است.

وی بر لزوم توانمندی سازی تعاونی بانوان و جوانان دراستان تاکید کرد و یاد آورشد: طی سالجاری تعاونی بانوان دراستان تقویت می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان، ابراز داشت: بخش تعاون استان آن طور که باید توسعه و رشد خوبی نداشته است و باید فعالیت تعاونی‌ها دراستان تسریع شود.