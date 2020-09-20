نقی کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر مهر ضمن اعلام آماده باش به رؤسای هیئت‌های نجات غریق و غواصی شهرستان‌های ساحلی و منجیان غریق سواحل مازندران افزود: با توجه بر اینکه در روزهای پایانی فعالیت منجیان غریق در سواحل به سر می بریم و حضور گسترده گردشگران در سواحل به چشم می‌خورد، ضمن اعلام آماده باش، با تصمیم استانداری مازندران، فعالیت منجیان غریق در سواحل استان تا چهارم مهر ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت.



وی افزود: منجیان غریق استان مازندران از شهریور ماه با ۵٠ درصد ظرفیت در سواحل مستقر هستند که با توجه بر استقبال چشمگیر مردم از سواحل استان، کار را برای منجیان غریق بسیار سخت کرده است.

کریمیان یادآور شد: از ابتدای خرداد ماه تاکنون منجیان غریق مازندران، جان ۵٣٠ نفر را از مرگ حتمی در آب‌های ساحلی مازندران نجات داده‌اند که ۴١٧ نفر آنها مرد و ١١٣ نفر زن بوده‌اند.

بیش از ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در مازندران وجود دارد.