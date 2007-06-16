جایزه " نگاه نو " یادبود مهتاب میرزایی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم را فصلنامه نگاه نو برگزار می کند و دارای دو بخش است؛ بخش اول با عنوان " یاد مهتاب " به نخستین سال درگذشت مهتاب میرزایی اختصاص دارد که شامل سخنرانی دکتر شهیندخت خوارزمی و اجرای سونات مهتاب اثر بتهوون توسط شرمین مهدی زاده است و در بخش دوم نیز جایزه مهتاب میرزایی به برنده نخستین دوره اهدا می شود.

مهتاب میرزایی ( متولد آبان ماه 1360) همکار فصلنامه نگاه نو، در تیرماه سال 1385 درگذشت. فصلنامه نگاه نو برای احترام به این همکار و زنده نگاه داشتن یاد او، برپایی جایزه ای به نام جایزه مهتاب میرزایی را در برنامه سالانه خود قرار داده است.

جایزه مهتاب میرزایی به پدید آورنده‌ ای اعطا می شود که اثری از وی (داستان، مقاله، ترجمه، نقد، عکس، شعر، طراحی) در سال 1385 در فصلنامه نگاه نو به چاپ رسیده و خوانندگان نگاه نو، آن را به عنوان اثر برتر انتخاب کرده ‌اند.

گفتنی است اعطای این جایزه همزمان با سالمرگ مهتاب میرزایی - دختر علی میرزایی مدیر مجله نگاه نو - است که در تاریخ هفتم تیر از ساعت 18 تا 20 در خانه هنرمندان برگزار می شود.

" نگاه نو " در طول 17 سال فعالیت خود 73 شماره را منتشر کرده است.