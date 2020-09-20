چین از ماه نمونه جمع آوری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، چین مشغول آماده سازی برای انجام ماموریت ارسال نمونه خاک ماه (Change-۵) به زمین است.

قرار است در این ماموریت حدود ۲ کیلوگرم از خاک ماه به زمین ارسال شود. جالب آنکه این نخستین باری است که پس از دهه ۱۹۷۰ میلادی کشوری تصمیم دارد نمونه ای از خاک ماه را به زمین ارسال کند.

طبق اطلاعات موجود بخش های مختلف مورد نیاز برای انجام ماموریت پرتاب موشک لانگ مارچ۵ در حال انتقال به مقر پرتاب ماهواره ونچانگ هستند. تخمین زده می شود این ماموریت در اواخر ماه نوامبر به فضا پرتاب شود.

چین در ماه جولای از دو کشتی باری مخصوص برای انتقال بخش های موشک مذکور استفاده کرد.

ماموریت Change-۵ برای بررسی منطقه Mons Rumker در ماه به فضا ارسال می شود. این منطقه در قسمت غربی ماه قرار دارد. کارشناسان معتقدند در مقایسه با نمونه هایی که در ماموریت های آپولو به زمین ارسال شد، در این منطقه ویژگی های زمین شناختی جدیدتری وجود دارد.

در Change-۵ فقط نصف روز ماه (معادل ۱۴ روز زمین) طول می کشد تا فضاپیما روی سطح سیاره فرود آید و نمونه جمع آوری کند.

نمونه جمع آوری شده در یک ماژول مخصوص به زمین برمی گردد.

ماموریتChnge-۴ نخستین کاوشگر ماه بود که در نیمه تاریک این سیاره فرود آمد و مشغول بررسی آن است.