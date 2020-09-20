به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعیان پیش از ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: ارتفاعات کوه کُر سیمکان شهرستان جهرم از بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه طعمه آتش شد که با تلاش نیروهای مردمی و امدادگران دقایقی پیش مهار شد.

وی افزود: متأسفانه وزش باد و صعب العبور بودن منطقه باعث کندی عملیات مهار آتش سوزی در این منطقه شده بود که اکنون خوشبختانه به طور کامل آتش مهار شد.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم با بیا اینکه همکاران ما در ارگان‌های مختلف هم اکنون مشغول پایش منطقه هستند و میزان خسارت به صورت دقیق هنوز مشخص نیست، بیان کرد: بعد از پایش منطقه کارشناسان و متولیان امر برای برآورد خسارت به منطقه اعزام می‌شوند.

شفیعیان ادامه داد: هم‌اکنون هم نیروهای مردمی و امدادی در این منطقه حضور دارند تا در صورت فوران دوباره شعله‌های آتش در همان ابتدا و با سرعت اقدام به اطفای حریق کنند.

وی در پایان اظهار کرد: لازم است از تمام نیروهای مردمی و امدادی که در مهار این آتش سوزی نهایت همکاری و تلاش داشتند صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.