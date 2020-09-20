به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، با اعلام نتایج المپیاد جهانی کامپیوتر در سال ۲۰۲۰، شایان پردیس دانش‌آموز دبیرستان شهید دستغیب یک ناحیه دو شیراز موفق به کسب مدال طلای این المپیاد علمی شد.

این دانش‌آموز شیرازی در سال ۱۳۹۷ موفق به کسب مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر شد و در سال ۹۸ نیز با کسب مدال طلای کشوری این رشته، به عنوان عضو تیم ملی المپیاد کامپیوتر جمهوری اسلامی ایران به رقابت‌های جهانی راه یافت.

یادآور می‌شود: محل برگزاری رقابت‌های جهانی المپیاد کامپیوتر کشور سنگاپور بود که با شیوع بیماری کووید ۱۹ آزمون آن با نظارت بین‌المللی در کشور منتخبین برگزار و نتایج آن اعلام شد.